Tai jau penktasis Italijos rinktinės triumfas Daviso taurėje per istoriją. Italija tapo pirmąja komanda nuo 1971 metų, kuriai pavyko laimėti turnyrą keturis kartus iš eilės. Paskutinį kartą tokį pasiekimą buvo užfiksavusi JAV rinktinė. Šį kartą italai triumfavo net ir neturėdami traumuotos žvaigždės Janniko Sinnerio.
ITALY BRINGS IT HOME ONCE AGAIN 🥹🏠 What a moment in Bologna ✨ #DavisCup https://t.co/zCQIR5upZbREKLAMA— Tennis Channel (@TennisChannel) November 29, 2026
Prieš lemiamą dvejetų susitikimą komandos buvo pasidalijusios po vieną pergalę. Pirmąjį tašką italams iškovojo L. Musetti (ATP-27), kuris po įspūdingo sugrįžimo 6:7 (4:7), 6:2, 6:1 įveikė Rafaelį Jodarą (ATP-10). Ispanijos rinktinei rezultatą išlygino C. Alcarazas (ATP-3), 6:2, 7:6 (7:4) nugalėjęs Flavio Cobolli.
L. Musetti tapo vienu svarbiausių Italijos rinktinės žaidėjų visą savaitę. 24-erių tenisininkas laimėjo tris vienetų ir du dvejetų susitikimus. Jis į lemiamą dvikovą su R. Jodaru stojo pakeitęs Matteo Berrettini.
Italas pirmame sete turėjo solidų pranašumą, tačiau neišsaugojo persvaros (4:1) ir pralaimėjo pratęsimą. Negana to, antrojo seto pradžioje R. Jodaras išsiveržė į priekį 2:0, tačiau tuomet L. Musetti visiškai perėmė iniciatyvą. Italas laimėjo šešis geimus iš eilės ir išlygino rezultatą, o trečiajame sete toliau dominavo. R. Jodaras nesugebėjo sustabdyti varžovo, kuris galiausiai iškovojo pergalę po 3 valandų ir 2 minučių kovos.
„Tai buvo fantastiškas mačas. Jaučiau, kad galėčiau taip žaisti dar ir dar kartą“, – po pergalės sakė L. Musetti.
Ispanams viltį sugrąžino C. Alcarazas. Buvusi pirmoji pasaulio raketė per 93 minutes įveikė F. Cobolli ir laimėjo trečiąją tarpusavio dvikovą iš tiek pat galimų. C. Alcarazas antrajame sete pirmavo 5:3, tačiau italas atsitiesė, laimėjo tris geimus iš eilės ir privertė varžovą žaisti pratęsimą. Vis dėlto jame ispanas susikaupė, laimėjo paskutinius keturis taškus ir išlygino finalo rezultatą.
Lemiamame dvejetų mače L. Musetti ir A. Vavassori nuo pat pradžių demonstravo pranašumą. Jie dukart laimėjo varžovų padavimų seriją pirmajame sete ir išsiveržė į priekį.
Antrojo seto pabaigoje ispanai turėjo progą išlyginti rezultatą, tačiau L. Musetti, padavinėdamas rezultatui esant 4:5, atlaikė „set pointą“. Kitame geime italai patys laimėjo varžovų padavimų seriją ir priartėjo prie titulo. A. Vavassori, padavinėdamas mačui, su partneriu atlaikė dar du varžovų bandymus perimti iniciatyvą. Po netikslaus M. Granollerso smūgio italai gavo „match pointą“, o A. Vavassori pergalę įtvirtino neatremiamu padavimu.
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