Lukos Dončičiaus vedama Kalifornijos ekipa namuose 109:94 įveikė Jutos „Jazz“ komandą ir iškovojo 11-ąją pergalę per pastarąsias 12 rungtynių.
Praėjusį trečiadienį „Lakers“ namuose 97:109 nusileido Jutos klubui ir nutraukė devynių pergalių seriją.
Šį kartą nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo L. Dončičius, pelnęs 28 taškus ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus.
Jake'as LaRavia surinko dvigubą dublį – 15 taškų ir 10 atkovotų kamuolių, o Matisse'as Thybulle'as pridėjo 14 taškų.
„Jazz“ gretose išsiskyrė Kyle'as Filipowskis, pelnęs 21 tašką ir atkovojęs 12 kamuolių. Ace'as Bailey surinko 18 taškų, Keyonte George'as – 14, o NBA naujokas Darrynas Petersonas – 13.
L. Dončičius jau pirmajame kėlinyje pelnė 14 taškų, tačiau antrajame nepasižymėjo ir užsidirbo ketvirtąją asmeninę pražangą.
Nors „Lakers“ pirmoje rungtynių pusėje turėjo 16 taškų persvarą, po ilgosios pertraukos svečiai spurtavo 15:3 ir išsiveržė į priekį.
Los Andželo ekipa rungtynių likimą išsprendė ketvirtojo kėlinio pradžioje, kai surengė spurtą 17:5 ir susikrovė lemiamą pranašumą.
„Lakers“ penktąsias rungtynes paeiliui vertėsi be antrojo pagal rezultatyvumą komandos krepšininko Austino Reaveso, kuris gydosi kulno sumušimą.
Jutos klubas patyrė trečiąjį pralaimėjimą iš eilės ir per 19 šio sezono susitikimų yra iškovojęs vos tris pergales.
Artimiausias rungtynes „Lakers“ penktadienį žais išvykoje su Victoro Wembanyamos vedama San Antonijaus „Spurs“ komanda.
„Lakers“: Luka Dončičius 28 (5/10 dvit., 3/14 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.), Jake LaRavia 15 (5/6 dvit., 1/4 trit., 10 atk. kam.), Matisse Thybulle 14 (4/4 dvit., 2/5 trit., 4 atk. kam.), Collinas Sextonas 12 (2/6 trit., 4 rez. perd.), Walkeris Kessleris 10 (4/5 dvit., 12 atk. kam.), Quentinas Grimesas (1/4 trit., 8 rez. perd.), Ziaire Williamsas (2/4 trit., 4 atk. kam.) ir Cameronas Carras po 9, Sandro Mamukelashvili 2 (4 atk. kam.), Jarredas Vanderbiltas 1.
„Jazz“: Kyle Filipowski 21 (7/11 dvit., 12 atk. kam., 4 rez. perd.), Ace Bailey 18 (7/13 dvit., 5 atk. kam.), Keyonte George 14 (2/7 trit., 4 atk. kam.), Darrynas Petersonas 13 (6/9 dvit., 0/4 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Joshas Greenas 8, Mo Bamba (3/6 dvit., 7 atk. kam.) ir Brice Sensabaughas (3/6 dvit., 4 atk. kam.) po 6, Svi Mykhailiukas (0/6 trit.) ir Isaiahas Collieris (1/6 dvit.) po 4.
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