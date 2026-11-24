D. Sabonis buvo arti trigubo dublio.
Jisper 30 žaidimo minučių surinko 20 taškų (8/9 dvit., 4/6 baud.), sugriebė 12 atšokusių kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, bet pažeidė taisykles 6 kartus bei padarė 3 klaidas.
„Kings“ gretose Zachary LaVine'as pridėjo 18 taškų, o De'Andre Hunteris surinko 15 taškų ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Nugalėtojų komandoje išsiskyrė Stephonas Castle'as, pelnęs 28 taškus, atkovojęs 8 kamuolius ir atlikęs 11 rezultatyvių perdavimų. Julianas Champagnie pridėjo 22 taškus (6/13 trit.), o Luke'as Kornetas surinko dvigubą dublį – 18 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.
Sakramento ekipa rungtynes pradėjo sėkmingiau ir po pirmojo kėlinio pirmavo 28:19. Vis dėlto antrajame ketvirtyje „Spurs“ perėmė iniciatyvą. J. Champagnie pataikė penkis tritaškius, o svečiai laimėjo kėlinį net 41:23 ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudami 60:51.
Trečiajame kėlinyje San Antonijaus klubas toliau didino pranašumą. Po dviejų iš eilės Devino Vassello tritaškių svečiai nutolo 77:59, o prieš lemiamą ketvirtį pirmavo 92:74.
Paskutiniame kėlinyje „Kings“ dar buvo sumažinusi atsilikimą iki 11 taškų (97:108), tačiau S. Castle'as ir L. Kornetas padėjo „Spurs“ surengti spurtą 7:0 (115:97) ir galutinai užsitikrinti pergalę.
Artimiausias NBA rungtynes „Kings“ lapkričio 26 dieną išvykoje žais su „Golden State Warriors“, o „Spurs“ tą pačią dieną svečiuosis pas Portlando „Trail Blazers“.
„Kings“: Domantas Sabonis 20 (8/9 dvit., 12 atk. kam., 8 rez. perd.), Zachas LaVine 18 (6/11 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam.), De'Andre Hunteris (6/9 dvit., 7 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Malikas Monkas (4/8 trit., 4 rez. perd.) po 15, Keeganas Murray 14 (4/7 dvit., 2/5 trit.), Darius Acuffas 12 (5/10 dvit., 0/4 trit., 4 rez. perd.), Precious Achiuwa 9 (4/6 dvit.), Leaky Blackas 3, Daeqwonas Plowdenas 1.
„Spurs“: Stephonas Castle 28 (5/15 dvit., 4/8 trit., 8 atk. kam., 11 rez. perd.), Julianas Champagnie 22 (6/13 trit., 7 atk. kam.), Luke Kornetas 18 (7/10 dvit., 11 atk. kam.), Devinas Vassellas 16 (2/6 dvit., 4/9 trit., 6 atk. kam.), Keldonas Johnsonas 12 (4/7 dvit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.), Harrisonas Barnesas 9 (2/5 dvit., 1/5 trit.), Tarris Reedas 7 (7 atk. kam.), Jordanas McLaughlinas 6 (3/5 dvit.), Ja'Kobi Gillespie 3 (4 rez. perd.), Davidas Jonesas Garcia 2.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.