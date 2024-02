Kelias į Europos čempionatą prasideda: kas Lietuvos rinktinę pasitinka pirmame atrankų „lange“?

H grupėje esanti Lietuva dėl kelialapio į Europos pirmenybes susirungs su Estijos, Šiaurės Makedonijos ir Lenkijos rinktinėmis. Akistata su pastarąja komanda ir bus atrankų „lango“ startas.

Lietuvos ir Lenkijos rinktinių mačas ketvirtadienį Vilniuje prasidės 19:30 val., o jį tiesiogiai transliuos TV3 televizija ir naujienų portalas tv3.lt.

Antrąjį atrankos mačą lietuviai sužais vasario 26 d., pirmadienį, kai susitiks su Estijos krepšininkais. Šios rungtynės prasidės 19 val., o jas taip pat transliuos TV3 ir tv3.lt.

Dar prieš prasidedant pirmosioms kovoms naujienų portalas tv3.lt kviečia apžvelgti, kokios gi komandos pirmuose mačuose laukia lietuvių bei kokią rinktinę pirmajam „langui“ subūrė Kazys Maksvytis.

Lietuvos rinktinė

Vasario 6-ąją Lietuvos rinktinės vyr. treneris K. Maksvytis paskelbė krepšininkų sąrašą, kuris pergales medžios artimiausiame atrankos „lange“. Tiesa, šįkart sąrašas buvo kitoks nei įprastai.

Pirminiame 14-uke buvo net 6 Eurolygos žaidėjai – Belgrado „Crvena Zvezda“ gretose rungtyniaujantis Rokas Giedraitis bei penki Kauno „Žalgirio“ krepšininkai.

Tiesa, prieš pat atrankos pradžią sąrašas kiek pasikeitė. Iš pradžių buvo skelbta, kad rinktinei padės žalgiriečiai Laurynas Birutis bei Dovydas Giedraitis, tačiau šie susidūrė su sveikatos problemomis ir skirs laiką atsigavimui. Vietoj jų komandos gretas papildė Marekas Blaževičius.

Dar vienas pokytis rinktinėje įvyko jau prasidėjus treniruotėms, kai susirgusį Vaidą Kariniauską pakeitė kitas Vilniaus „Wolves“ krepšininkas – Kristupas Žemaitis.

Tad dabartiniame rinktinės tryliktuke šiuo metu yra likę keturi Eurolygos žaidėjai – jau minėtas R. Giedraitis bei Edgaras Ulanovas, Tomas Dimša, Lukas Lekavičius iš „Žalgirio“ gretų.

Sąraše yra po du Vilniaus „Ryto“ (Margiris Normantas ir Gytis Radzevičius) ir Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ (Gabrielius Maldūnas ir Deividas Sirvydis) atstovus.

Kiti rinktinės nariai: Ąžuolas Tubelis (Klaipėdos „Neptūnas“), Marek Blaževič (Santjago de Kompostelos „Mobus Obradoiro“), Martinas Geben (Manresos BAXI), Osvaldas Olisevičius (Trevizo „NutriBullet“), Kristupas Žemaitis (Vilniaus „Wolves“).

Prieš pirmąją komandos treniruotę į rinktinės gretas po ilgo laiko sugrįžęs E. Ulanovas sakė, kad motyvacijos šiame lange prideda ir seniai jaustas jausmas.

„Čia yra tas dalykas, dėl kurio labiausiai džiaugiesi – pamatydamas veidus, kuriuos matai rečiau. Smagu matyti besišypsančius veidus. Tiek žaidėjai, tiek personalas susirinkęs iš skirtingų kampelių.

Su amžiumi ateina vis didesnis ir šiltesnis tas jausmas, pradedi labiau tą vertinti. Anksčiau galbūt tų dalykų nelabai suprasdavau, o dabar labai malonu matyti visus surinkusius dėl bendro tikslo“, – sakė jis.

Prieš pirmąsias rungtynes FIBA pasidalino ir Europos čempionato atrankose dalyvaujančių šalių komandų reitingu. Jame lietuviai gavo aukštą penktą vietą.

Tiesa, FIBA atstovai priminė ir arti katastrofos buvusį rinktinės žygį atrankoje į 2022 m. pirmenybes.

„Tik primename: Lietuva buvo per vieną metimą nuo nepatekimo į praeitą „EuroBasket“, tačiau esame tikri, kad šįkart rūbinėje bus raštelis su užrašu: „Prašome daugiau taip nesikartoti“.“

Būtent prieš 2022 m. čempionatą lietuviai tik po įtemptos kovos 77:76 nugalėjo Daniją ir išplėšė bilietą į „EuroBasket“. Lemiamu tapo Manto Kalniečio blokas, kuris neleido varžovams išsiveržti į priekį ir atimti vietos Vokietijoje vykusiame čempionate.

Tiesa, vėliau kelias šiose Senojo žemyno pirmenybėse irgi nebuvo rožėmis klotas. 2022 m. čempionais tapę ispanai po pratęsimo įveikė lietuvius, o mūsiškių rinktinė užėmė 15-ą vietą taip fiksuodama prasčiausią pasirodymą čempionato istorijoje.

Visa Lietuvos rinktinės sudėtis:

Ąžuolas Tubelis (Klaipėdos „Neptūnas“), Deividas Sirvydis (Panevėžio „7bet-Lietkabelis“), Edgaras Ulanovas (Kauno „Žalgiris“), Gabrielius Maldūnas (Panevėžio „7bet-Lietkabelis“), Gytis Radzevičius (Vilniaus „Rytas“), Lukas Lekavičius (Kauno „Žalgiris“), Marekas Blaževičius (Santjago de Kompostelos „Mobus Obradoiro“, Ispanija), Margiris Normantas (Vilniaus „Rytas“), Martinas Gebenas (Manresos BAXI, Ispanija), Osvaldas Olisevičius (Trevizo „NutriBullet“, Italija), Rokas Giedraitis (Belgrado „Crvena Zvezda“, Serbija), Tomas Dimša (Kauno „Žalgiris“), Vaidas Kariniauskas (Vilniaus „Wolves“).

Lenkijos rinktinė

Pirmasis lietuvių iššūkis artėjančioje atrankoje bus kaimyninės Lenkijos rinktinė. Tiesa, verta priminti, kad lenkai yra vieni iš būsimo čempionato šeimininkų, todėl bet kokiu atveju jau turi bilietą į 2025 m. pirmenybes.

Nepaisant to Lenkija nesitaupė ir rungtynėms su lietuviais surinko pajėgią rinktinę. Į Lietuvą ketvirtadienį atvyks ir abu Eurolygoje besivaržantys lenkai – Aleksanderis Balcerowskis iš Atėnų „Panthinaikos“ bei Mateušas Ponitka iš Belgrado „Partizan“.

A. Balcerowskis šį sezoną Atėnų klubui per rungtynes vidutiniškai pelno 3,7 taško, atkovoja 1,6 kamuolio ir renka po 4,5 naudingumo balo. M. Ponitka fiksuoja 1,8 taško, 1,6 atkovoto kamuolio ir 1,9 naudingumo balo vidurkius.

Būtent šių žaidėjų svarbą rinktinėje pabrėžė ir FIBA:

„Geros naujienos: Lenkija yra viena iš „EuroBasket“ šeimininkių. Dar daugiau gerų naujienų: Lenkija jau pateko į finalinį etapą. Bloga žinia: manau, kad jų nėra.

Su Balcerowskiu ir Ponitka jie turi patikrintą sudėtį, kuri visiems, net ir grupės favoritams lietuviams, duos į kaulus“, – rašoma reitinge.

Visgi FIBA skirta vieta yra žemesnė nei Lietuvos. Pajėgiausių rinktinių sąraše lenkai yra 12-oje vietoje ir nusileidžia tokioms rinktinėms kaip Turkija ir Čekija.

Lenkijos rinktinės vyr. treneris Igoris Miličičius prieš mačą sakė, kad dėl jau turimo bilieto į čempionatą jis savo komandai kelia kitokius tikslus.

„Praeitą vasarą turėjome puikų pasirodymą kvalifikacinėse varžybose į Olimpinę atranką. Laimėjome šį turnyrą Lenkijoje. Dabar dalyvausime kitame Olimpinės atrankos turnyre Valencijoje, todėl, pirmiausia, matome šį langą, kaip mini stovyklą prieš vasaros kovas, – pažymėjo Igoris Miličičius. – Taip pat norime išsaugoti žaidėjų tarpusavio ryšius ir išlaikyti gerą mūsų komandos psichologinį nusiteikimą.

Kaip žinia, sukurti kažką gero yra sudėtinga ir užtrunka laiko, tačiau sugadinti reikalus yra labai paprasta. Todėl norime pasinaudoti kiekviena proga komandos kūrimui.“

Visa Lenkijos rinktinės sudėtis:

Aleksanderis Balcerowskis (Atėnų „Panathinaikos“), Aleksanderis Dziewa (Hamburgo „Towers“), Jakubas Garbačas (Vroclaveko „Anwil“), Michalas Michalakas (Salonikų PAOK), Jakubas Niziolas (Vroclavo „Šlask“), Andžejus Pluta (Gdynės „Arka“), Mateušas Ponitka (Belgrado „Partizan“), Jakubas Schenkas (Sopoto „Trefl“), Michalas Sokolowskis (Neapolio „Gevi“), Jakubas Šumertas (Gdynės „Arka“), Mikolajus Witlinskis (Sopoto „Trefl“), Jaroslawas Zyskowskis (Sopoto „Trefl“), Przemyslawas Žolnierewičius (Šcecino „King“).

Estijos rinktinė

Taip pat kaip ir jau aptarti lietuviai bei lenkai, estai į atranką pasikvietė žaidėjus iš Eurolygos. Geriausiai pažįstamos Estijos rinktinės sąrašo pavardės – Vitorijos „Baskonia“ tandemas Maikas Kotsaras ir Sanderis Raieste.

M. Kotsaras šį sezoną Eurolygoje vidutiniškai pelno po 6,2 taško, atkovoja po 3,5 kamuolio ir renka po 8,7 naudingumo balo, o S. Raieste pasižymi kuklesne statistine eilute – 1,1 taško ir -0,2 naudingumo balo.

Taip pat lietuviams gerai žinomi yra dar praeitą sezoną Panevėžyje žaidęs Kristianas Kullamae ir anksčiau Kauno „Žalgiryje“ rungtyniavęs Siimas-Sanderis Vene.

Savo komandos sudėtį paskelbęs estų vyr. treneris Jukka Toijala teigė, kad Lietuvos krepšininkai į mačą su Estija atvyks aiškiu nusiteikimu, tačiau pridūrė, kad estai taip pat nori lygiuotis į kaimynines šalis ir siekti aukštumų krepšinyje.

„Lietuvos atveju kalbame apie šalį, kuri priklauso Europos krepšinio šalių TOP-8, kurios noras visada yra žaisti dėl medalių. Ankstesnis jų atrankos į EK ciklas buvo labai sunkus, todėl manau, kad jų požiūris pasikeitė.

Be to, vyriausiasis treneris Maksvytis su šia rinktine dirbo pakankamai ilgą laiką ir jo stilius žaidėjams yra pažįstamas“, – Lietuvos rinktinę apibūdino J. Toijala.

„Mums tai labai, labai geras iššūkis, nes mes patys norime ten patekti. Lietuva, Latvija ir, pavyzdžiui, šalia mūsų esanti Suomija yra labai geri pavyzdžiai, kur mes norime kada nors būti“, – pridūrė jis.

FIBA sudarytame reitinge iš trijų aptartų šalių Estija yra žemiausiai – 22-oje vietoje. Taip pat sąraše pabrėžiama, kad estams didžiausias iššūkis bus ne Lietuva ar Lenkija, o Šiaurės Makedonijos rinktinė.

„Sąrašas, kuriam vadovauja geriausią vardą turintis Maikas Kotsaras, turėtų suteikti gerbėjams pakankamai pasitikėjimo savimi, kad jie pradėtų atidžiau tyrinėti 2025 m. čempionato vietas.

H grupėje jie išmėgins jėgas su Lietuva ir automatiškai į atranką patekusia Lenkija, tačiau paskutinis egzaminas greičiausiai laukia prieš Šiaurės Makedoniją“, – rašoma FIBA svetainėje.

Visa Estijos rinktinės sudėtis:

Kristianas Kullamae (Bilbao „Surne“), Kasperas Suurorgas (Talino „TalTech“), Martas Rosenthalis (Tartu „Ulikool“), Joonas Riismaa (Brindizio „Happy Casa“), Mikkas Jurkatammas, Kregoras Hermetas, Mihkelis Kirvesas (visi – Talino „Kalev“), Janari Joesaaras (Vloclaveko „Anwil“), Sanderis Raieste, Maikas Kotsaras (abu – „Baskonia“), Arturas Konontšukas (Oldenburgo „EWE Baskets“), Siimas-Sanderis Vene (Burgoso „San Pablo“), Kasparas Treieris (Sasario „Dinamo“) ir Matthiasas Tassas (Ostendės „Filou“).

Laukia trys „langai“

Vasario 22 ir 26 d. vyksiantys mačai – tik pradžia. Apskritai Europos čempionato atranka yra padalinta į tris „langus“. Pirmasis vyks dabar, antrasis – lapkričio 21-25 d., o trečiasis – 2025 m. vasario 20-24 d.

Praeitų metų rugpjūtį Miunchene vykusiame burtų traukime 32 2025 m. „EuroBasket“ atrankos turnyre dalyvausiančios šalys buvo suskirstytos į aštuonias grupes po keturias komandas.

Kaip jau minėta, burtų keliu lietuviai pateko į H grupę, kurioje taip pat yra Lenkija, Estija bei Šiaurės Makedonija.

Po trijų atrankų langų į finalinį etapą pateks trys aukščiausias vietas užėmusios kiekvienos grupės komandos, išskyrus grupes, kuriose yra čempionato šeimininkės Kipras, Suomija, Lenkija ir Latvija.

Grupėse, kuriose yra šios šalys, į 2025 m. „EuroBasket“ finalinį etapą pateks šeimininkė ir kitos dvi aukščiausią vietą užėmusios komandos.

Visos atrankų grupės: