Kataro GP – gražus Lando Norriso žestas: atidavė seną skolą komandos draugui

Teigiama, kad L.Norrisas tokiu veiksmu grąžino „skolą“ O.Piastri. Australas San Paulo GP sprinte Brazilijoje panašiai atidavė pergalę L.Norrisui, kai britas dar kovojo dėl pasaulio čempiono titulo pilotų įskaitoje.

Dabar L.Norrisas nebegali pavyti olando Maxo Verstappeno, tad galėjo atsilyginti O.Piastri, tuo labiau, kad „McLaren“ taškų kraitis dėl to nepasikeitė.

L.Norrisas ir taip visas sprinto lenktynes padėjo O.Piastri, klausė komandos nurodymų nenutolti nuo jo, kad šis galėtų naudotis DRS sistema ir taip gintis nuo varžovų.

Sprinto lenktynių finišas: L.Norrisui prieš finišą komanda sakė, kad šis neatiduotų pirmos vietos, nes varžovai yra per arti ir tai būtų rizikinga.

„Nuo pat etapo Brazilijoje norėjau atsilyginti Oscarui ir planavau tai padaryti šį vakarą. Aišku, skirtumai tarp pilotų buvo labai nedideli, todėl tas veiksmas buvo gana rizikingas. Komanda man sakė nerizikuoti, bet aš pagalvojau, kad galiu viską padaryti tinkamai. Džiaugiuosi, kad viskas pavyko. Aš čia ne tam, kad laimėčiau sprinto lenktynes. Man rūpi pagrindinės lenktynės“, - teigė L.Norrisas.

After their position swap in Brazil, Lando Norris pays the favour back to Oscar Piastri in Qatar 🔀#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/9L6l1o8yay