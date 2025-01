Kasparo Jakučionio ekipą paskandino pražangos – lyderį prarado vos po 8 minučių aikštelėje

Abi šios ekipos yra tarp sezono favoritų – Mičigano komanda turi 12-ąjį reitingą visoje NCAA, „Fighting Illini“ skirstomi devynioliktais.

Kasparui Jakučioniui rungtynės apkarto dėl asmeninių pražangų, o su daugeliu iš jų lietuvis nesutiko ir po švilpukų karštai diskutavo su rungtynių arbitrais.

Jis pralaimėjusiems per 8 žaidimo minutes įmetė 3 taškus (1/1 dvit., 0/2 trit., 1/1 baud.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, bet prasižengė 5 kartus.

Ketvirtoji pražanga lietuviui buvo itin nemaloni, nes pats varžovas užvirto ant lietuvio, o teisėjai tai traktavo kaip lietuvio stūmimą varžovui iš nugaros.

Po dvikovos „Illinois Fighting“ strategas pripažino, kad kai kurie švilpukai prasilenkė su logika.

„Dabar tikrai nekalbėsiu nieko, kol neperžiūrėsiu rungtynių įrašo. Bet ketvirtoji pražanga buvo tragiška“, – piktinosi treneris Bradas Underwoodas.

All five of Kasparas Jakucionis’ fouls today pic.twitter.com/PxCU6GIKLr