Kas taps čempionais?: Turkija – Vokietija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Abi jos iki šiol neklupo nė sykio. Atkrintamosiose turkai iš kelio patraukė švedus, lenkus ir graikus, o vokiečiai – portugalus, slovėnus ir suomius.
Rungtynių pradžia – 21 valandą, jas stebėkite Krepsinis.net.
Rungtynių eiga:
Turkijos rinktinei mačo pradžia buvo gerokai pozityvesnė – jie atitrūko 13:2, o Vokietija buvo priversta prašyti pasitarimo. Franzas Wagneris nutraukė vokiečių taškų badą (5:13), dar dvi atakas realizavo Isaacas Bonga (9:13), tad skirtumas tirpo. Kėliniui įpusėjus Dennisas Schroderis baudomis lygino rezultatą – 14:14. Vokiečiai rezultatą persvėrė (19:16) ir po pirmo kėlinio pirmavo 24:22.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!