Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Kas taps čempionais?: Turkija – Vokietija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-14 20:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 20:30

Šį vakarą paaiškės, kas taps naujaisiais karaliais Europoje. Dėl titulo kausis Turkijos ir Vokietijos nacionalinės komandos.

Šį vakarą paaiškės, kas taps naujaisiais karaliais Europoje. Dėl titulo kausis Turkijos ir Vokietijos nacionalinės komandos.

REKLAMA
0

Abi jos iki šiol neklupo nė sykio. Atkrintamosiose turkai iš kelio patraukė švedus, lenkus ir graikus, o vokiečiai – portugalus, slovėnus ir suomius.

Rungtynių pradžia – 21 valandą, jas stebėkite Krepsinis.net.

Rungtynių eiga:

Turkijos rinktinei mačo pradžia buvo gerokai pozityvesnė – jie atitrūko 13:2, o Vokietija buvo priversta prašyti pasitarimo. Franzas Wagneris nutraukė vokiečių taškų badą (5:13), dar dvi atakas realizavo Isaacas Bonga (9:13), tad skirtumas tirpo. Kėliniui įpusėjus Dennisas Schroderis baudomis lygino rezultatą – 14:14. Vokiečiai rezultatą persvėrė (19:16) ir po pirmo kėlinio pirmavo 24:22.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų