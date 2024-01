Karščiausios ir geriausios konferencijos komandų susidūrime – „Timberwolves“ pergalė

Pataruoju metu į viršų kopiantiems „Clippers“ krepšininkams tai buvo vos antroji nesėkmė per 10 pastarųjų rungtynių.

„Timberwolves“ pirmavo didžiąją rungtynių dalį, o didžiausias jų pranašumas ketvirtojo kėlinio viduryje pasiekė 17 taškų.

Per likusį laiką „Clippers“ tik priartėjo prie varžovų, tačiau rungtynių nugalėtojas buvo jau nulemtas.

Šiose rungtynėse „Timberwolves“ iš toli metė pribloškiančiu 50 proc. taiklumu. Ne daug atsiliko ir Los Andželo krepšininkai, kurie nuo tritaškio linijos atakavo 43,6 proc. tikslumu.

Tiesa, Minesotos klubo žaidėjau buvo tragiški nuo baudų metimo linijos (64,5 proc.), kai „Clippers“ pataikė net 88,9 proc. mestų baudos metimų.

Prie prasto „Timberwolves“ baudų pataikymo procento ypač prisidėjo „centras“ iš Prancūzijos Rudy Gobertas, kuris pataikė vos 7 baudas iš 14.

Rudy Gobert can’t even hit the rim on a FT, and the Clippers bench can’t stop laughing pic.twitter.com/JuPGoAY7MO