Kajus Kublickas tapo NCAA čempionu

San Antonijuje prie 66,6 tūkst. žiūrovų vykusiame finale „Gators“ dramatiškai 65:63 (28:31, 37:32) įveikė Hjustono „Cougars“ ekipą ir po 18 metų pertraukos vėl tapo čempionais.

Nors Kublickas finale nerungtyniavo, jis yra oficialus čempioniškos sudėties narys. Į JAV iš Kauno jis persikėlė prieš dvejus metus, o šį sezoną pasirodė 6 rungtynėse, vidutiniškai žaisdamas po 5 minutes ir pelnydamas po 0,7 taško.

Pernai lietuvis sužaidė 9 mačus, pelnydamas po 0,8 taško per vidutiniškai 4 minutes.

Finalo pabaiga buvo itin įtempta – paskutinius taškus iš žaidimo „Gators“ pelnė dar likus daugiau nei 3 minutėms, kai Walteris Claytonas tritaškiu išlygino rezultatą 60:60. Lemiamą persvarą likus 46 sekundėms baudų metimais suteikė Alijah Martinas (64:63), o paskutinį tašką pridėjo Denzelis Aberdeenas (65:63).

Hjustonas turėjo paskutinę ataką, bet Emanuelio Sharpo prasiveržimą sustabdė Alexas Condonas, išmušęs kamuolį ir taip užtikrinęs pergalę Floridos ekipai.

This is what sports are all about 💯



Even after becoming a National Champion, Walter Clayton still took time to console Emanuel Sharp 💙#MarchMadness pic.twitter.com/jOpiEb0fgK

