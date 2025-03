„Juventus“ sporto direktorius atleistam treneriui: „Man gėda, kad aš nusprendžiau tave samdyti“

REKLAMA

Kaip teigiama pranešimuose, dar prieš trenerio atleidimą jis šiam pasakė: „Gėda, kad pasirinkau tave.“ Šis komentaras buvo išsakytas per susitikimą su T. Motta ir generaliniu direktoriumi Maurizio Scanavino po pralaimėjimo „Fiorentina“ rezultatu 0:3. Incidentas, apie kurį pranešė „La Gazzetta dello Sport“, tapo vienu iš veiksnių, lėmusių T. Mottos atleidimą.

T. Motta, kuris buvo paskirtas „Juventus“ treneriu praėjusią vasarą po sėkmingo darbo „Bologna“ klube, nesugebėjo pateisinti lūkesčių. Per 42 rungtynes jo vadovaujama komanda pasiekė tik 18 pergalių – tai vienas žemiausių pergalių procentų klubo istorijoje. Be to, „Juventus“ šį sezoną patyrė skaudžius pralaimėjimus tiek „Serie A“, tiek Europos varžybose, įskaitant iškritimą iš UEFA Čempionų lygos po pralaimėjimo PSV.

C. Giuntoli viešai palaikė T. Mottą po nesėkmingų rungtynių su „Fiorentina“, tačiau situacija greitai pablogėjo. Pranešama, kad susitikimas tarp C. Giuntoli ir T. Mottos buvo įtemptas, o direktoriaus komentarai galėjo būti bandymas priversti trenerį atsistatydinti ir taip sumažinti klubo finansinius nuostolius dėl jo atleidimo.

Tuo tarpu T. Motta šiuo metu yra Portugalijoje su šeima po to, kai buvo informuotas apie savo atleidimą telefonu. Jį pakeis buvęs „Juventus“ gynėjas ir trenerio asistentas Igoris Tudoras, kuris vadovaus komandai iki sezono pabaigos.

„Juventus“ šiuo metu užima penktą vietą „Serie A“ ir kovoja dėl vietos kitų metų UEFA Čempionų lygoje.