„Juventus“ Italijos čempionate iškovojo nelengvą pergalę

Jau 12-ąją rungtynių minutę pasižymėjo progą pasirodyti startinėje sudėtyje gavęs Kenanas Yildizas. 18-metis pirmuoju savo įvarčiu pagrindinėje „Juventus“ komandoje išvedė svečius į priekį.

Visgi, po pertraukos 51-ąją minutę Jaime‘is Baezas Stabile‘as išlygino rezultatą ir „Juventus“ buvo priversta ieškoti dar vieno įvarčio.

Galiausiai 81-ąją minutę pergalę savo komandai išplėšė nuo suolo šį kartą į aikštę žengęs Dušanas Vlahovičius.

⚪️⚫️ Wonderful goal on his first start for Juventus today vs Frosinone.



✨🇹🇷 Wonderful goal on his first start for Turkish national team last month.



Kenan Yildiz, 18 years old — on fire.



New deal signed until June 2027, great move by Juve two months ago. pic.twitter.com/qZ0qNC4g3k