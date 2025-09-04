Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Jonavoje žais Islandijos rinktinės gynėjas

2025-09-04 18:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 18:45

„Jonavos“ klubas perimetro liniją stiprina pasikviesdamas Hilmarą Henningsoną. Apie tai pranešė buvęs islando klubas Gardabairo „Stjarnan“.

H.Henningsonas žais Jonavoje (FIBA nuotr.)

„Jonavos“ klubas perimetro liniją stiprina pasikviesdamas Hilmarą Henningsoną. Apie tai pranešė buvęs islando klubas Gardabairo „Stjarnan“.

REKLAMA
0

25-erių 192 cm ūgio gynėjas atstovavo Islandijos rinktinei Europos čempionate, kur per penkerias rungtynes pergalės jausmo nepatyrė.

Europos pirmenybėse H.Henningsono vidurkiai per 9 minutes siekė 4,4 taško, 1,4 atkovoto kamuolio, 0,6 rezultatyvaus perdavimo ir 3 naudingumo balus.

Praėjusį sezoną Islandijos čempionu tapęs H.Henningsonas buvo komandos lyderis. Jo vidurkiai per 31 minutę siekė 21,6 taško, 4,1 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 17,8 naudingumo balo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų