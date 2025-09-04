Jonavoje žais Islandijos rinktinės gynėjas

25-erių 192 cm ūgio gynėjas atstovavo Islandijos rinktinei Europos čempionate, kur per penkerias rungtynes pergalės jausmo nepatyrė.
Europos pirmenybėse H.Henningsono vidurkiai per 9 minutes siekė 4,4 taško, 1,4 atkovoto kamuolio, 0,6 rezultatyvaus perdavimo ir 3 naudingumo balus.
Praėjusį sezoną Islandijos čempionu tapęs H.Henningsonas buvo komandos lyderis. Jo vidurkiai per 31 minutę siekė 21,6 taško, 4,1 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 17,8 naudingumo balo.
