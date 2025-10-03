„Jonava“ pasikvietė kanadietį

Oficialiai paskelbta, kad pasirašyta sutartis su 24 metų 201 cm ūgio Benu Krikke‘u, kuris praėjusiame sezone Orensės „Baloncesto“ gretose.
Po studijų NCAA, puolėjas pernai spėjo vasarą pažaisti Kanados lygoje.
Ispanijos antroje lygoje kanadietis puolėjas per 26 minutes įmesdavo 11,5 taško, atkovodavo po 4 kamuolius ir rinkdavo 10,9 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA