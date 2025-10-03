Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Jonava“ pasikvietė kanadietį

2025-10-03 13:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 13:36

„Jonavos“ komanda stiprina savo priekinę liniją.

B.Krikke&#039;as atvyksta į Jonavą

„Jonavos" komanda stiprina savo priekinę liniją.

0

Oficialiai paskelbta, kad pasirašyta sutartis su 24 metų 201 cm ūgio Benu Krikke‘u, kuris praėjusiame sezone Orensės „Baloncesto“ gretose.

Po studijų NCAA, puolėjas pernai spėjo vasarą pažaisti Kanados lygoje.

Ispanijos antroje lygoje kanadietis puolėjas per 26 minutes įmesdavo 11,5 taško, atkovodavo po 4 kamuolius ir rinkdavo 10,9 naudingumo balo.

