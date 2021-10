Jonas Valančiūnas ir „Pelicans“ sukirto rankomis dėl naujo kontrakto

Kaip praneša ESPN, lietuvis ir „pelikanai“ sutarė dėl dviejų metų 30,1 mln. JAV dolerių kontrakto pratęsimo.

Mainų būdu šią vasarą į Naująjį Orleaną nusileidęs aukštaūgis dar turėjo vienerių metų kontraktą, pagal kurį jis būtų uždirbęs apie 14 mln. dolerių.

New Orleans Pelicans center Jonas Valanciunas has agreed on a two-year extension worth $30.1 million, his agents Aaron Mintz, Mitch Nathan and Drew Morrison of @CAA_Basketball tell ESPN.



Valanciunas is now committed to the Pelicans for $44.1M over the next three seasons.