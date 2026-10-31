Johnsono 29 taškai atvedė „Hipocredit“ į pergalę

Stepo Babrausko treniruojama komanda namuose 94:82 (16:27, 29:15, 24:2, 25:15) pranoko Utenos „Juventus“ (3/5).
Rungtynes geriau pradėjo svečiai iš Utenos, kurie pirmojo ketvirčio eigoje įgijo solidžią persvarą. „Hipocredit“ kėlinio pabaigoje bandė gelbėtis taikliais metimais, tačiau po pirmųjų dešimties minučių „Juventus“ dar užtikrintai pirmavo – 27:16.
Antrajame kėlinyje šeimininkai suaktyvino puolimą, surengė galingą spurtą ir išlygino bei galiausiai persvėrė rezultatą savo naudai. Galingas kėlinys jonaviečiams leido į rūbinę nusinešti trapų pranašumą – 45:42.
Po ilgosios pertraukos aikštelėje vyko itin kieta ir lygi kova, abiem komandoms besikeičiant tiksliais metimais. Trečiojo kėlinio pabaigoje buvo galima konstatuoti, jog per dešimt minučių status quo iš esmės nepasikeitė – šeimininkai pirmavo 69:67.
Paskutiniame ketvirtyje „Hipocredit“ visiškai perėmė iniciatyvą į savo rankas ir sėkmingai atlaikė visus varžovų bandymus gelbėtis. Šeimininkai užtikrintai sužaidė rungtynių pabaigą ir nebeleido suabejoti savo persvara.
„Hipocredit“: Nickas Johnsonas 29 (8/14 metimai), Clevonas Brownas 18 (8/9 metimai, 6 atk. kam.) , Matas Repšys 17, Reggie Mesidoras 11 (1/5 trit.), Timas Lambrechtas 9.
„Juventus“: Tevianas Jonesas 19 (4/12 trit., 7 atk. kam.), Laurynas Beliauskas 18 (3/5 trit.), Chase'as Hunteris 12 (6 rez. per.), Šarūnas Beniušis 10, Jackas Pagenkopfas 7, Emmanuelis Nzekwesi ir Kenny Pohto po 6.
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