Jesusas dėl konflikto su Ronaldo susiginčijo su žurnalistu: „Už ką atsiprašyti?

„Už ką atsiprašyti? Kokia priežastis turėtų mane paskatinti atsiprašyti? Pagrindinė viso to priežastis – žaidėjo apšilimas. Prisiimu atsakomybę už priimtą sprendimą ir tai, kas nutiko, tačiau atsiprašyti už ką ir kieno? Tai absurdiška.
Už ką atsiprašyti? Kokia problema? Aš esu treneris ir kviečiu į rinktinę tuos, kuriuos noriu. Su niekuo nesitariu dėl žaidėjų, kuriuos noriu pasirinkti, arba dėl to, kas žais. Būnant treneriu, yra dalykų, dėl kurių neįmanoma derėtis“, – pareiškė strategas.
Portugalija Tautų lygoje iškovojo ketvirtąją pergalę iš eilės ir užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Visgi dėmesio centre ir toliau laikosi įvykęs konfliktas tarp C. Ronaldo ir J. Jesuso, kuris paliko jį ant atsarginio žaidėjų suolelio, nepaisant ilgo atlikto apšilimo.
J. Jesusas neatmetė galimybės, jog C. Ronaldo sugrįš į rinktinę, jei pats to norės. Portugalija kitas rungtynes žais lapkričio 14-ąją dieną, kai Tautų lygoje susitiks su Danija.
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