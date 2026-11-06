Jesusas apgailestavo dėl Ronaldo sprendimo baigti karjerą Portugalijos rinktinėje

„Tai visiškai yra jo sprendimas“, – kalbėjo J. Jesusas, kuris treniravo C. Ronaldo ir „Al Nassr“ komandoje.
C. Ronaldo pranešė šią žinią likus vos dienai iki Portugalijos rinktinės sudėties paskelbimo artėjančioms UEFA Tautų lygos rungtynėms prieš Daniją ir Velsą. J. Jesusas perėmė nacionalinės komandos vairą po to, kai Portugalija pasaulio futbolo čempionate šią vasarą baigė savo pasirodymą aštuntfinalio etape. Strategas teigė, jog rugsėjį kalbėjo su legendiniu žaidėju apie jo ateitį rinktinėje.
„Turėjome progą apie tai pasikalbėti. Prašiau jo pasilikti kartu su manimi, nes man reikėjo, kad jis būtų šalia. Visgi privalau susitaikyti su jo sprendimu“, – prieš įvykusį konfliktą pokalbį prisiminė strategas.
J. Jesusas, kuris praėjusiame sezone padėjo C. Ronaldo iškovoti pirmąjį Saudo Arabijos profesionalų lygos titulą, atidavė pagarbą legendiniam futbolininkui.
„Turėjau galimybę dirbti su juo metus „Al Nassr“ klube. Crisas yra pasaulinio lygio ikona, Portugalijos ikona ir nacionalinės rinktinės ikona“, – tikino treneris.
Priminsime, jog C. Ronaldo nusprendė baigti karjerą Portugalijos rinktinėje po to, kai tarptautinės rinktinių pertraukos metu sukonfliktavo su J. Jesusu ir anksčiau laiko paliko nacionalinę komandą, o už tai jam buvo skirta 30 dienų diskvalifikacija ir piniginė bauda.
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