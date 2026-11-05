Cristiano Ronaldo paskelbė pasitrauksiantis iš Portugalijos rinktinės po lapkričio rinktinių pertraukos

41-erių puolėjas apie savo sprendimą pranešė socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše, kuriame atsisveikino su nacionalinės komandos marškinėliais, kuriuos vilkėjo daugiau nei du dešimtmečius.
„Portugalijos žmonės, atėjo diena, kai turiu grąžinti mūsų rinktinės septintuoju numeriu pažymėtus marškinėlius. Niekada nejaučiau, kad jie priklauso tik man, tačiau 23 metus turėjau privilegiją ir atsakomybę juos vilkėti, ginti ir nešiotis su savimi į stadionus visame pasaulyje“, – savo žinutėje sakė C. Ronaldo.
Puolėjas taip pat pripažino, kad tai nebuvo lengvas sprendimas, nes jį lėmė ne tik protas, bet ir jausmai. Futbolininkas padėkojo savo šeimai, Portugalijos žmonėms, buvusiems komandos draugams, treneriams ir visiems, kurie prisidėjo prie jo kelio nacionalinėje komandoje.
„Jeigu kada nors pradžiuginau jus, jeigu bent vienas mano įvartis privertė jus apkabinti kitą žmogų, pamiršti rūpesčius ar didžiuotis savo šalimi, vadinasi, visa tai buvo verta“, – teigė portugalas.
C. Ronaldo Portugalijos rinktinėje debiutavo 2003 metais ir per 234 rungtynes pelnė 146 įvarčius. Abu šie skaičiai yra vyrų tarptautinio futbolo rekordai. Su nacionaline komanda jis 2016 metais tapo Europos čempionu, o 2019 ir 2025 metais laimėjo Tautų lygą.
Paskutinį kartą Portugalijos marškinėlius C. Ronaldo vilkės lapkričio mėnesio rinktinių pertraukos metu.
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