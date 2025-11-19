 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

JAV rinktinės dvyliktuke – buvęs „Wolves“ žaidėjas

2025-11-19 12:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 12:18

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė paskelbė dvyliktuką, kuris žais Pasaulio taurės atrankoje.

G.Brooksas gins JAV garbę (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė paskelbė dvyliktuką, kuris žais Pasaulio taurės atrankoje.

Sudėtyje yra ir praėjusiame sezone Vilniaus „Wolves“ žaidęs Garrisonas Brooksas, kuris dabar rungtyniauja G lygoje. Taip pat rungtyniaus ir apie karjeros pabaigą pranešęs, bet sugrįžęs Kyle‘as Guy‘us, taip pat žaidžiantis G lygoje.

JAV sudėtis: Marjonas Beauchampas, Padro Bradshaw, Garrisonas Brooksas, Torrey Craigas, Kessleris Edwardsas, Kyle‘as Guy‘us, Nate‘as Hintonas, Brandonas Knightas, Jadenas Shackelfordas, Javonte Smartas, Jeremiah Tilmonas, Ryanas Woolridge‘as.

Pirmajame „lange“ amerikiečiai susitiks su Dominikos Respublika ir Meksika.

