JAV rinktinės dvyliktuke – buvęs „Wolves“ žaidėjas

Sudėtyje yra ir praėjusiame sezone Vilniaus „Wolves“ žaidęs Garrisonas Brooksas, kuris dabar rungtyniauja G lygoje. Taip pat rungtyniaus ir apie karjeros pabaigą pranešęs, bet sugrįžęs Kyle‘as Guy‘us, taip pat žaidžiantis G lygoje.
JAV sudėtis: Marjonas Beauchampas, Padro Bradshaw, Garrisonas Brooksas, Torrey Craigas, Kessleris Edwardsas, Kyle‘as Guy‘us, Nate‘as Hintonas, Brandonas Knightas, Jadenas Shackelfordas, Javonte Smartas, Jeremiah Tilmonas, Ryanas Woolridge‘as.
Pirmajame „lange“ amerikiečiai susitiks su Dominikos Respublika ir Meksika.
The November 2025 🇺🇸 Men's World Cup Qualifying Team! 🫡 pic.twitter.com/t2ZbnGG4Pl— USA Basketball (@usabasketball) November 18, 2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!