Jaunieji šalies plaukikai pratęsė rekordinių plaukimų seriją čempionate Klaipėdoje

Vaikinų 200 m plaukimo krūtine rungtyje dukart per dieną Lietuvos rekordą iki 15 metų užfiksavo Panevėžio „Žemynos“ auklėtinis Domas Vilimas. Panevėžietis rytinėje atrankoje nuotolį įveikė per 2 min. 21,12 sek., o vakare buvo dar greitesnis ir finišavęs per 2 min. 20,36 sek. iškovojo sidabro medalį.

„Ryte plaukiau maksimaliai, nes bijojau, kad vakare kas nors atsitiks – būsiu nepailsėjęs, neišsimiegojęs. Praplaukiau iš visų jėgų, su trenere pakalbėjau, nutarėm, kad reikia varyti, kiek galiu, nepasiduoti, laikyti tempą ir gaudyti šalimais plaukiančius kaimynus, – po apdovanojimų ceremonijos sakė Domas. – Pagrindinis šio sezono mano tikslas – tobulėti, siekti geresnių laikų ir būti geriausiu tarp savo bendraamžių.“

Auksas šioje rungtyje atiteko ankstesnio rekordo autoriui 15-mečiui Herkui Andronatij (2:18.23) iš Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro, bronzą pelnė Panevėžio „Žemynos“ atstovas Dominykas Šulskis (2:20.87).

Merginų 100 m plaukimo nugara rungtyje naują šalies merginų iki 17-os metų rekordą užfiksavo 15-metė Emilija Pociūtė (Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“). Šiaulietė distanciją įveikė per 1 min. 2,82 sek. ir 0,01 sek. pranoko ankstesnį komandos draugės Patricijos Geriksonaitės rekordą.

Iki šių varžybų E. Pociūtė greičiausiai buvo plaukusi per 1 min. 3,33 sek.

Paklausta, ar tikėjosi plaukti taip greitai, jaunoji sportininkė teigė, kad tiesiog siekė pagerinti asmeninį rezultatą.

„Plaukiasi labai gerai, puikiai, man patinka. Norėčiau šį sezoną pasiekti kuo geresnius rezultatus ir išvykti į svarbesnes ir aukštesnio lygio varžybas“, – tikslais dalijosi plaukikė.

Kaip vieną didžiausių savo idealų ji įvardijo savo trenerę ir kartu mamą Dovilę Pocienę, labiausiai motyvuojančią ir skatinančią plaukti.

„Treniruotėse mama yra labiau trenerė. Nebūna, kad leistų suplaukti lengviau“, – tikino Emilija.

P. Geriksonaitė šios rungties finale atplaukė antra (1:02.98), trečia finišavo Augustė Jakštaitė (1:06.54) iš Panevėžio Žemynos.

Vaikinų 50 m nugara rungties finale su dar vienu šalies rekordu iki 15 metų auksą iškovojo Mykolas Tuskenis. 14-metis Sostinės sporto centro auklėtinis distanciją įveikė per 26,41 sek. Rekordiškai greitas jis buvo ir atrankos varžybose, kai užfiksavo 26.48 sek. rezultatą.

Sidabrą šioje rungtyje iškovojo M. Tuskenio komandos draugas Dominik Grudinskij (26.85), bronza atiteko Rokui Pleikiui (27.86) iš Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“.

50 m laisvu stiliumi plaukime dar vieną šalies jaunimo čempiono titulą pelnė 15-metis Tajus Juška. Kauno plaukimo mokyklos auklėtinis tiek ryte, tiek ir vakare gerino sau priklausiusį Lietuvos rekordą iki 17 metų.

Atrankoje kaunietis užfiksavo 23,02 sek. rezultatą, o finale distanciją įveikė per 22.84 sek.

Sidabras čia atiteko Sostinės sporto centro plaukikui Michail Trusov (23.48), bronzą iškovojo Eidas Bielskus (23.62) iš Kauno plaukimo mokyklos.

Paskutinis penktadienio amžiaus grupių rekordas buvo pagerintas vaikinų 200 m plaukimo peteliške finale. Jame nugalėjęs Kauno plaukimo mokyklos atstovas Martynas Bernotas užfiksavo 2 min. 10,91 sek. rezultatą. Šis laikas – naujas Lietuvos rekordas iki 15 metų.

Ankstesnis pasiekimas priklausė nuo 2022 metų priklausė Rokui Milvydui (2:16.77).

Sidabro medalį šioje rungtyje iškovojo alytiškis Emilis Kiauličius (2:15.81), bronza atiteko Domantui Labanauskui (2:18.84) iš Panevėžio „Žemynos“ komandos.

Kiti penktadienio prizininkai:

400 m laisvu st., merginos

1. Ieva VISOCKAITĖ (Kauno PM) – 4:27.062. Stela ŠVENČIONYTĖ (Sostinės SC) – 4:28.083. Virginija VOLODKAITĖ (Sostinės SC) – 4:35.67

400 m laisvu st., vaikinai

1. Kristupas TREPOČKA (Panevėžio „Žemyna“) – 3:58.412. Emilis PANUMIS (Kauno PM) – 4:12.78 6593. Kajus RIMKUS (Kauno PM) – 4:12.84 659

100 m krūtine, merginos

1. Guoda STANČIKAITĖ (Kauno PM) – 1:11.142. Rugilė ABRAČINSKAITĖ (Panevėžio „Žemyna“) – 1:11.713. Patricija AŠKELOVIČ (Sostinės SC) – 1:12.83

50 m laisvu st., merginos

1. Patricija KONDRAŠKAITĖ (Sostinės SC) – 26.002. Marija ROMANOVSKAJA (Kauno PM) – 26.213. Kotryna PARADNIKAITĖ (Klaipėdos „Gintaro“ SC) – 26.69

200 m peteliške, merginos

1. Liepa Veronika BOREVIČIŪTĖ (Sostinės SC) – 2:26.122. Vytė GELAŽYTĖ (Panevėžio „Žemyna“) – 2:26.993. Viktorija ARTIOMOVA (Sostinės SC) – 2:34.08

400 m kompl. būdu, merginos

1. Guoda TRUČINSKAITĖ (Šiaulių „Delfinas“) – 5:04.142. Ieva NAINYTĖ (Kauno PM) – 5:10.843. Karilė ALIŠAUSKAITĖ (Kauno SM „Startas“) – 5:11.14

400 m kompl. būdu, vaikinai

1. Jonas KNAŠAS (Klaipėdos Gintaro SC) – 4:43.752. Deividas TIMINSKAS (Kauno PM) – 4:49.943. Skalmantas MIKULIS (Marijampolės SC) – 5:02.24

4 × 200 m laisvu stiliumi, merginos

1. Kauno PM 1 – 8:30.722. Sostinės SC 1 – 8:46.833. Utenos DSC 1 – 9:07.88

4 × 200 m laisvu stiliumi, vaikinai

1. Panevėžio „Žemyna“ – 7:51.592. Sostines SC 1 – 8:09.273. Klaipėdos „Gintaro“ SC 1 – 8:14.88