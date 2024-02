Lietuvos plaukikas Aleksas Savickas iškovojo aukso medalį NCAA varžybose

Southeastern Conference (SEC) plaukimo ir šuolių į vandenį čempionate už Floridos valstijos universiteto „Gators“ komandą plaukiantis 21-erių A. Savickas vyrų 100 yd krūtine rungtyje iškovojo aukso medalį.

Panevėžietis finišavo per 51,01 sek., pagerindamas kvalifikacijoje pasiektą „James E. Martin Aquatics Center“ 25 yd baseino rekordą (51.05).

Antrą vietą šioje rungtyje pasidalino identiškai finišavę Julianas Smithas ir Alexas Sanchezas. A. Savickas juos abu aplenkė 0,25 sek.

Aleksas Savickas wins gold and records the third-best time in program history 🥇



Julian Smith follows with the Gators fourth-best time! #GoGators pic.twitter.com/7fHb3HjJhb

