Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Italijos trenerių asociacija prašo FIFA ir UEFA pašalinti Izraelio rinktinę ir klubus iš tarptautinių futbolo varžybų

2025-08-21 12:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 12:58

Prieš svarbiausias Italijos pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Izraeliu likus dviem savaitėms, ICA (Italijos trenerių asociacija) oficialiai kreipėsi į FIFA ir UEFA.

Izraelio futbolo rinktinė | Scanpix nuotr.

Prieš svarbiausias Italijos pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Izraeliu likus dviem savaitėms, ICA (Italijos trenerių asociacija) oficialiai kreipėsi į FIFA ir UEFA.

REKLAMA
0

Asociacija pateikė formalų raštą, kuriame ragina tarptautines futbolo organizacijas suspenduoti Izraelio rinktinę ir visus šalies klubus nuo dalyvavimo tarptautinėse varžybose. Tokio žingsnio ICA siekia dėl Izraelio vykdomų karo nusikaltimų ir eskaluojamo konflikto Palestinoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ICA vadovų teigimu, sportas negali būti atskirtas nuo fundamentalių žmogaus teisių, o FIFA ir UEFA turi imtis rimtų priemonių, reaguodami į tarptautinę situaciją. Italijos futbolo bendruomenė laukia organizacijų sprendimo, kuris gali tiesiogiai paveikti artėjančias pasaulio čempionato atrankos rungtynes.

Šiuo metu Izraelis UEFA ir FIFA rengiamas dvikovas žaidžia neutralioje aikštėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų