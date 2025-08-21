Italijos trenerių asociacija prašo FIFA ir UEFA pašalinti Izraelio rinktinę ir klubus iš tarptautinių futbolo varžybų

Asociacija pateikė formalų raštą, kuriame ragina tarptautines futbolo organizacijas suspenduoti Izraelio rinktinę ir visus šalies klubus nuo dalyvavimo tarptautinėse varžybose. Tokio žingsnio ICA siekia dėl Izraelio vykdomų karo nusikaltimų ir eskaluojamo konflikto Palestinoje.
ICA vadovų teigimu, sportas negali būti atskirtas nuo fundamentalių žmogaus teisių, o FIFA ir UEFA turi imtis rimtų priemonių, reaguodami į tarptautinę situaciją. Italijos futbolo bendruomenė laukia organizacijų sprendimo, kuris gali tiesiogiai paveikti artėjančias pasaulio čempionato atrankos rungtynes.
Šiuo metu Izraelis UEFA ir FIFA rengiamas dvikovas žaidžia neutralioje aikštėje.
