TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Italija atrankoje įveikė Estiją ir tęsia kovą dėl vietos Pasaulio taurėje

2025-10-11 23:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 23:41

Italijos rinktinė sustiprino savo pozicijas atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Italijos rinktinė sustiprino savo pozicijas atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą.

0

Šeštadienį įvyko dvikova Taline, tarp vietos rinktinės ir Italijos futbolininkų. Estams papildyti savo taškų kraičio nepavyko ir jie patyrė pralaimėjimą 1:3.

Italijos rinktinės gerbėjams ilgai laukti pirmojo įvarčio nereikėjo. Jau ketvirtąją minutę Moisesas Keanas baudos aikštelėje net ir būdamas apsuptas dviejų gynėjų sugebėjo susikurti erdvės ir pasiųsti kamuolį į vartus.

Sužaidus pusvalandžiui į estų vartus buvo skirtas vienuolikos metrų baudinys. Visgi, savo rinktinę gelbėjo Karlas Heinas puikiai atrėmęs Mateo Retegui smūgį.

Tiesa, be savo įvarčio M. Retegui neliko. Gavęs progą smūgiuoti iš artimos distancijos jis sėkmingai užsuko kamuolį ir šį kartą vartininkui nesuteikė vilčių apsaugoti savo vartų.

Italams pranašumą padidino Francesco Pio Esposito. 20-metis išnaudojo puikų skersuotą kamuolį į baudos aikštelę.

Pergalę italams kiek apkartino tik nesėkmingas Gianluigi Donnarummos epizodas. Gaudydamas skersuotą kamuolį jis jį paleido ant žemės, o ten buvęs Rauno Sappinenas tuo pasinaudojo ir kamuolį pasiuntė į vartus.

Pergalė leido italams padidinti savo taškų kraitį iki 12 ir išlaikyti viltį laimėti I grupę.

