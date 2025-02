Istoriją kurianti Danijos rinktinė – ketvirtą kartą iš eilės rankinio pasaulio čempionė!

Danai šiose rungtynėse nė karto nebuvo atsilikę, o antrajame kėlinyje turėjo dviženklį pranašumą (24:14). Vėliau kroatai kiek priartėjo, tačiau rimtesnės intrigos jau neatkūrė.

Net 10 įvarčių nugalėtojams pelnė Mathias Gidselis, 5 – Emilis Jakobsenas. Kroatams 6 įvarčius pelnė Ivanas Martinovičius, 5 – Mario Šoštaričius. Vėl puikiai žaidė danų vartininkas Emilis Nielsenas, kurio gynyba visą čempionatą buvo sunkiai pralaužiama varžovams.

Danai šių metų pirmenybėse laimėjo visus 9 mačus ir nė karto nesulaukė rimtesnio pasipriešinimo. Kukliausios jų pergalės kaip tik ir buvo pasiektos 6 įvarčiais (finale prieš kroatus ir grupėje prieš čekus).

A lovely moment at the end of a fierce battle. Domagoj Duvnjak scores one final international goal, honoured by the Danish players before they wheel away in celebration of their 4th consecutive World title! pic.twitter.com/5a4OfkHfY6