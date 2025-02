Danai pratęsė įspūdingą žygį rankinio pasaulio čempionate – gali pagerinti savo pačių rekordą

Tie patys danai prieš metus tapo pirmąją valstybe, kuri kada nors pasaulio rankinio čempionatą laimėjo trečią kartą paeiliui, tad dar aukščiau užkelti kartelę jie gali būsimajame finale su Kroatija.

Pirmajame kėlinyje portugalai dar bandė priešintis varžovams, bet po pertraukos palaikyti tokio tempo nebepajėgė. Tuo tarpu danai sužaidė du fantastiškus kėlinius puolime, pelnydami per juos po 20 įvarčių.

In a goal-fest of a first half, moments of magic like this from Emil Nielsen make all the difference. A beautiful clash between handball's next (current) superstars! pic.twitter.com/zAaehTp1zg