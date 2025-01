16 metų lauktas finalas: Kroatijos rinktinė pasaulio rankinio čempionato pusfinalyje netikėtai nugalėjo prancūzus

Kroatai rungtynes pradėjo fantastiškai. Jau pirmajame kėlinyje šeimininkai susikrovė net 9 įvarčių pranašumą (17:8, 18:9). Po pertraukos prancūzai bandė gelbėtis (19:15, 27:24), bet kroatai spaudimą atlaikė.

Kuzmanovic and the Zagreb arena are on fire! pic.twitter.com/U2Q0csyB7c

There it is!! A dream in Zagreb.



No huge drama this time as Croatia reach the World Championship FINAL!



Incredible performance by David Sigurdsson’s boys! pic.twitter.com/oUQKq16MX3