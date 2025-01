Europos čempionato finale – lietuvės debiutas ir kvapą gniaužusi estės bei rusės kova

Laisvąją programą Europos čempionato debiutantė iš Lietuvos pradėjo keletu skaudžių kritimų, po kurių čiuožti 19-metei tapo sudėtinga.

Ji surinko 68.64 balo laisvojoje programoje, o iš viso – 118,75. Su šiuo rezultatu finale J. Aglinskytė bendroje įskaitoje finale liko paskutinėje vietoje.

J. Aglinskytės karjeros rekordas – 147,94 balo.

Europos čempione tapo sirgalių numylėtinė estė Niina Petrokina (208,18 balo), pademonstravusi tobulą laisvąją programą.

Ji tapo pirmąją dailiojo čiuožimo atstove iš Estijos, laimėjusia auksą moterų varžybose.

niina petrokina is the first estonian woman to ever win a gold medal at a championship!



congratulations… ❤️🇪🇪 pic.twitter.com/PKfhYu3YaH

