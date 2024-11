Įspūdinga Edo Butvilo pergalė Ispanijoje – lietuvis eliminavo antrąją turnyro raketę

E.Butvilas mačą pradėjo įspūdingai – laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir pirmavo net 5:1. S.Nagalas „break pointų“ laukė iki septintojo geimo, kai „sausai“ laimėjo lietuvio padavimų seriją (5:2).

Vėliau indas „sausai“ laimėjo geimą ir savo padavimų metu (5:3). E.Butvilas varžovo spurtą nutraukė devintajame geime, kai savo padavimų metu nepralaimėjo nė taško (6:3). Antrojo seto pradžia klostėsi labai permainingai. E.Butvilas po pralaimėtos savo padavimų serijos atsiliko 0:2, bet nepalūžo ir netrukus realizavo du „break pointus“ (3:2).

20 year old and 6'3" Edas Butvilas, playing at the club he's trained at since he was 15, overcomes a rusty Sumit Nagal



Butvilas has 53 wins this year on the pro circuit, while Nagal has been struggling in the 2nd half of the year



ATP 75 Montemar (Clay)



[R1] Sumit Nagal(🇮🇳,93)… pic.twitter.com/3kKwjwlt2I

