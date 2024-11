Legendinio Rafaelio Nadalio karjeros pabaiga – ispanai netikėtai eliminuoti iš Daviso taurės

Nors R.Nadalis prieš turnyro pradžią sakė, kad sutiktų pasiaukoti komandos ir nežaisti, jei tai ekipai išeitų į naudą, tačiau treniruotėse veteranas įtikino rinktinės kapitoną, kad yra pakankamai geros sportinės formos žaisti vienetus. Dar prieš mačą, skambant Ispanijos himnui ir pagerbiant potvynio Valensijoje aukas, R.Nadalis nesulaikė ašarų.

R.Nadalis rimtai priešinosi Boticui van de Zandschulpui (ATP-80), bet po 1 valandos 50 minučių jam nusileido rezultatu 4:6, 4:6.

Tai buvo pirma olando pergalė prieš ispaną per tris tarpusavio dvikovas. R.Nadalis oficialaus vienetų mačo nebuvo žaidęs nuo liepos 29 d. dvikovos olimpiadoje prieš Novaką Djokovičių. Vėliau ispaną buvo galima išvysti tik parodomajame turnyre Saudo Arabijoje.

Ispanų galimybes žengti į pusfinalį išsaugojo Carlosas Alcarazas (ATP-3). Jis 7:6 (7:0), 6:3 pranoko Talloną Griekspoorą (ATP-40). Pirmajame sete ispanas panaikino 2 geimų deficitą (2:4, 4:4) ir fantastiškai sužaidė pratęsimą, o antrajame sete didesnių problemų nebeturėjo.

Visgi dvejetų mače Wesley Koolhofas ir Boticas Van de Zandschulpas 7:6(4), 7:6(3) palaužė C.Alcarazą ir Marcelį Granollersą ir eliminavo ispanus, o tai reiškia R. Nadalio karjeros pabaigą.

„Visa ši diena man emocinga. Labai nervinausi, nes žinojau, kad tai gali būti mano paskutinis karjeros mačas profesionalų tenise. Tos emocijos, greičiausiai paskutinį kartą kaip profesionaliam tenisininkui girdint Ispanijos himną, buvo ypatingos. Aišku, tie dviprasmiški jausmai korte susikaupti nepadeda. Prieš Boticą galiu tik nukelti kepurę. Jis žaidė geriau už mane. Išsamiau analizuoti šį mačą nėra prasmės.

Noriu būti prisimenamas kaip geras žmogus, kaip vaikas iš nedidelio kaimelio Maljorkoje, kuris išpildė savo svajones ir pasiekė daugiau nei bet kada galėjo pagalvoti. Esmė ta, kad, nepaisant to, jog vis dar norisi žaisti tenisą, kūnas sako, jog jau gana“, – pridūrė R. Nadalis.

For your fighting spirit.



For your humility and kindness.



For everything you’ve done for tennis.



Gracias, Rafa. pic.twitter.com/tDicj5KUI5

REKLAMA

REKLAMA