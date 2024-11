Ispanai – ant prarajos ribos: ašarų nesulaikęs Rafaelis Nadalis patyrė pralaimėjimą

Nors R.Nadalis prieš turnyro pradžią sakė, kad sutiktų pasiaukoti komandos ir nežaisti, jei tai ekipai išeitų į naudą, tačiau treniruotėse veteranas įtikino rinktinės kapitoną, kad yra pakankamai geros sportinės formos žaisti vienetus. Dar prieš mačą, skambant Ispanijos himnui ir pagerbiant potvynio Valensijoje aukas, R.Nadalis nesulaikė ašarų.

Rafael Nadal crying during the national anthem. Can be the last time. They hope it’s not. pic.twitter.com/OCkWboW3sm

R.Nadalis rimtai priešinosi Boticui van de Zandschulpui (ATP-80), bet po 1 valandos 50 minučių jam nusileido rezultatu 4:6, 4:6. Tai buvo pirma olando pergalė prieš ispaną per tris tarpusavio dvikovas. R.Nadalis oficialaus vienetų mačo nebuvo žaidęs nuo liepos 29 d. dvikovos olimpiadoje prieš Novaką Djokovičių. Vėliau ispaną buvo galima išvysti tik parodomajame turnyre Saudo Arabijoje.

Pirmajame sete lygi kova vyko iki devintojo geimo, kai olandas realizavo antrą susikurtą „break pointą“. Antrajame sete B.van de Zandschulpas startavo labai galingai (1:4). R.Nadalis dar sugebėjo laimėti varžovo padavimų seriją, o septintajame geime atlaikė „break pointą“ (3:4). Visgi, per likusią mačo dalį olandas užtikrintai padavinėjo kamuoliuką ir užbaigė mačą.

Is this the last point of Nadal’s career? We will discover that in the next couple of hours. pic.twitter.com/QkaD2JaecV