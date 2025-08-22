Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Ispanija paskelbė galutinį dvyliktuką

2025-08-22 07:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 07:52

Ispanijos rinktinės treneris Sergio Scariolo po susitikimo su Vokietijos rinktine paskelbė galutinį dvyliktuką artėjančiam Europos čempionatui.

Santi Aldama | FIBA nuotr.

0

Ryškiausi rinktinės žaidėjai yra broliai Hernangomezai ir vienintelis NBA atstovas Santi Aldama.

Ispanijos rinktinė Europos čempionate žais C grupėje Kipre, kur jų varžovais bus turnyro šeimininkai, Bosnija ir Hercegovina, Graikija, Italija ir Gruzija.

Ispanijos rinktinės sudėtis:Sergio de Larrea, Mario Saint-Supery, Dario Brizuela, Xabi Lopezas-Arostegui, Josepas Puerto, Santi Yusta, Joelis Parra, Juancho Hernangomezas, Willy Hernangomezas, Jaime Pradilla, Yankuba Sima ir Santi Aldama.  

