Ispanija paskelbė galutinį dvyliktuką

Ryškiausi rinktinės žaidėjai yra broliai Hernangomezai ir vienintelis NBA atstovas Santi Aldama.
Ispanijos rinktinė Europos čempionate žais C grupėje Kipre, kur jų varžovais bus turnyro šeimininkai, Bosnija ir Hercegovina, Graikija, Italija ir Gruzija.
Ispanijos rinktinės sudėtis:Sergio de Larrea, Mario Saint-Supery, Dario Brizuela, Xabi Lopezas-Arostegui, Josepas Puerto, Santi Yusta, Joelis Parra, Juancho Hernangomezas, Willy Hernangomezas, Jaime Pradilla, Yankuba Sima ir Santi Aldama.
