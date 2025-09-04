Ispanija – Graikija tiesiogiai: stebėkite Europos čempionų lemiamas rungtynes dėl išlikimo

Rungtynių tarp Graikijos ir Ispanijos transliacija prasidės 21 val., susitikimą stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Praėjusiame Europos čempionate triumfavę ispanai pralaimėjo Sakartvelui (69:83) ir Italijai (63:67), o pergales šventė prieš Kiprą (91:47) ir Bosniją ir Hercegoviną (88:67).
Graikai startavo trimis pergalėmis prieš Italiją (75:66), Kiprą (96:69) ir Sakartvelą (94:53), tačiau be Giannio Antetokounmpo neįveikė bosnių (77:80).
Šios rungtynės – maksimaliai svarbios turnyrine prasme. Ispanams pralaimėjimas gali reikšti pasitraukimą iš čempionato, jei bosniai kitose rungtynėse palauš Sakartvelą.
Graikija norės užsitikrinti pirmąją vietą grupėje, bet tam taip pat reikalinga pergalė.
