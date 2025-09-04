Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Ispanija – Graikija tiesiogiai: stebėkite Europos čempionų lemiamas rungtynes dėl išlikimo

2025-09-04 19:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 19:00

Europos krepšinio čempionate atėjo metas baigti grupių etapo kovas. Nors tai paskutinis vakaras prieš atkrintamąsias, dar ne į visus klausimus yra atsakyta, o vienas įdomiausių – ar Ispanija žais aštuntfinalyje.

Rungtynių tarp Graikijos ir Ispanijos transliacija prasidės 21 val., susitikimą stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Praėjusiame Europos čempionate triumfavę ispanai pralaimėjo Sakartvelui (69:83) ir Italijai (63:67), o pergales šventė prieš Kiprą (91:47) ir Bosniją ir Hercegoviną (88:67).

Graikai startavo trimis pergalėmis prieš Italiją (75:66), Kiprą (96:69) ir Sakartvelą (94:53), tačiau be Giannio Antetokounmpo neįveikė bosnių (77:80).

Šios rungtynės – maksimaliai svarbios turnyrine prasme. Ispanams pralaimėjimas gali reikšti pasitraukimą iš čempionato, jei bosniai kitose rungtynėse palauš Sakartvelą.

Graikija norės užsitikrinti pirmąją vietą grupėje, bet tam taip pat reikalinga pergalė.

 

