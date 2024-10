Įsidėmėkite šias NBA žvaigždes: ekspertai sako, kad ateinantį sezoną jos džiugins labiausiai

Pastarieji du sezonai buvo rezultatyviausi per pastaruosius 54 metus, jeigu žiūrėti į žaidėjų pelnomus taškus.

Slovėnų ir Dalaso „Mavericks“ žvaigždė Luka Dončičius praėjusį sezoną vidutiniškai pelnė 33,9 taško per rungtynes (ketvirtas rezultatas per pastaruosius 35 metus), o Filadelfijos „76ers“ lyderis Joelis Embiidas tapo vos antruoju žaidėju NBA istorijoje, vidutiniškai pelnančiu daugiau nei po tašką per minutę.

L. Dončičius ir J. Embiidas, žinoma, yra vieni iš favoritų pirmauti lygoje pagal pelnomus taškus ir 2024-2025 m. sezone. Tačiau prie jų buvo priskirta ir dar keletas kitų labai daug krepšį atakuoti mėgstančių žaidėjų.

Giannis Antetokounmpo (Milvokio „Bucks“)

Dukart NBA reguliariojo sezono MVP G. Antetokounmpo, yra vienintelis žaidėjas, kuris per pastaruosius šešis sezonus vidutiniškai rinko bent po 25 taškus.

Na, o per pastaruosius du sezonus vidutiniškai rinko daugiau nei po 30 taškų per rugtynes.

Praėjusį reguliarųjį NBA sezoną per vieną mačą jis vidutiniškai rinko po 30,4 taško, o atkrintamosiose – po 23,3 taško.

Kaip pastebima, jeigu kitas Milvokio klubui labai svarbus žaidėjas Khrisas Middletonas ir toliau neišvengs problemų dėl traumų (šiuo metu jis ką tik atsigavo po operacijų), G. Antetokounmpo ir vėl teks prisiimti didžiausią krūvį puolime. Tai reiškia, kad taškai ir vėl liesis itin gausiai.

Shai'us Gilgeousas-Alexanderis (Oklahomos „Thunder“)

Nors šią vasarą „Thunder“ buvo aktyvi žaidėjų rinkoje bei pasipildė keliais svarbiais elementais, tačiau jie neturėtų atimti iš S. Gilgeouso-Alexanderio lyderio vaidmens bei noro bet kokia kaina pelnyti taškus.

Praėjusį sezoną šis krepšininkas reguliariajame sezone pelnė vidutiniškai po 30,1 taško per mačą ir beveik niekas neabejoja, kad 26-erių metų žaidėjui ir šį sezoną bus suteikita lygiai tiek pat daug, jei ne daugiau, galimybių pelnyti taškus.

Manoma, kad štampuoti taškus gali sutrukdyti nebent tolesnis komandos draugų tokių kaip Jaleno Williamso ir Cheto Holmgreno tobulėjimas, kurie irgi nevengia dažnai atakuoti. Tačiau tai tik pasvarstymai, kuriems tinka posakis „kas būtų, jeigu būtų“.

Camas Thomas (Bruklino „Nets“)

C. Thomas yra dar vienas „žvėriukas“ puolime, kuris pasitaikius proga būtinai mes į krepšį.

Praėjusį sezoną jis buvo pagrindinis „Nets“ žaidėjas (22,5 tšk. Per rungtynes) ir padėjo „Nets“ iškovoti daugumą pergalių.

„Knicks“ šį tarpsezonį išsiuntė savo kitą labai svarbų žaidėją Mikalą Bridgesą į „Knicks“ klubą. Tad C. Thomasui, tikėtina, bus patikėta dar svarbesnis vaidmuo.

Bent jau kol kas, visos kortos sukrenta taip, kad ateinantį sezoną šiam krepšininkui bus labai daug galimybių atakuoti krepšį ir rinktis taškus.

Luka Dončičius (Dalaso „Mavericks“)

Kaip jau minėta, „Mavs“ žvaigždė ateinantį sezoną, be jokios abejonės, bus pagrindinis pretendentas į rezultatyviausiojo titulą ir net nereikia daug kalbėti kodėl.

Praėjusį sezoną jis pirmavo lygoje pagal pelnomus taškus, be to, jo rodikliai ir tritaškių pataikymo procentas gerokai šoktelėjo į viršų.

Praėjusį sezoną, L. Dončičiaus reguliariajame sezone vidutiniškai pelnomi 33,9 taško per rungtynes, pasako be galo daug.

Žinant tai, kokios jis svarbos žaidėjas apskritai yra Dalaso komandoje, labai tikėtina, kad jo vidurkiai nenukris. Galbūt net ir didės.

Joelis Embiidas (Filadelfijos „76ers“)

Daug apie šį žaidėją kalbėti irgi nereikia, pakanka pažvelgti į tai, ką jis išdarinėjo praėjusio sezono pabaigoje.

2024 m. balandžio 25 d. Embiidas pelnė 50 taškų, atkovojo 8 kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus per „76ers“ pergalę 125:114 trečiosiose atkrintamųjų varžybų pirmojo rato rungtynėse prieš Niujorko „Knicks“.

Penktosiose serijos rungtynėse J. Embiidas užfiksavo savo pirmąjį trigubą dublį - 19 taškų, 16 atkovotų kamuolių, 10 rezultatyvių perdavimų ir 4 blokai, o „Sixers“ laimėjo prieš „Knicks“ per pratęsimą 112:106.

Filadelfija pralaimėjo Niujorkui per šešerias rungtynes, nepaisant to, kad lemiame mače J. Embiidas pelnė net 39 taškus ir atkovojo 13 kamuolių,.

Atkrintamosiose jis vidutiniškai pelnydavo po 33 taškus.

Žvelgiant į tokius skaičius, niekas neabejoja, kad jis ir naujame sezone bus „taškų mašina“. O kitaip ir būti negali, kai yra pagrindinis Filadelfijos komandos žaidėjas.

Tarp potencialių rezultatyviausiųjų NBA svetainėje buvo įvardintos ir tokios žvaigždės kaip: Devinas Bookeris, Jalenas Brunsonas, Stephas Curry, Anthony Edwardsas.