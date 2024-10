Užfiksuotas Jamesų pokalbis prieš einant į aikštę: kokių patarimų sūnui davė LeBronas?

2024–2025 metų sezono atidarymo rungtynėse, kuriose Los Andželo „Lakers“ 110:103 įveikė Minesotos „Timberwolves“, ypatinga akimirka įvyko likus 4 minutėms iki antrojo kėlinio pabaigos. Tiek LeBronas, tiek Bronny pakilo nuo suolo ir kartu išėjo į aikštę.

Tuo metu „Lakers“ pirmavo 51:35, o LeBronas jau buvo pelnęs 6 taškus ir atkovojęs 3 kamuolius. Tėvas ir sūnus nusivilko apšilimo marškinėlius ir pasiruošė įžengti į aikštę, p jų bendra atkarpa truko 2 minutes ir 31 sekundę.

Bronny pirmąjį metimą blokavo „Timberwolves“ žvaigždė Rudy Gobertas, o vėliau, gavęs perdavimą iš LeBrono, Bronny dar kartą nepataikė likus maždaug 1 minutei ir 40 sekundžių iki pertraukos. Bronny taip pat Anthony Edwardsą ir privertė jį pramesti kitame „Lakers“ gynybos epizode.

Per šį trumpą laiką visų laikų NBA rezultatyviausias žaidėjas LeBronas atliko galingą dėjimą priešais arenoje sėdėjusius Keną Griffey vyresnįjį ir jaunesnįjį, dar vieną žinomą tėvo ir sūnaus duetą sporte.

„Tu pasiruošęs?“, – sėdėdamas ant suolo prieš išbėgant į aikštę LeBronas paklausė Bronny.

„Matai intensyvumą? Žaisk laisvai, nesijaudink dėl klaidų, tiesiog kovok“, – pridūrė jis.

"You ready? Just play care free... go out and play hard."



Year 22 with a bit of advice for Year 1. https://t.co/SKNTEA4gkQ pic.twitter.com/g5Trgujjzt