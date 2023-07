Iš LeBrono lūpų – pirma žinutė apie širdies smūgį patyrusį sūnų

Bronny jaunesnysis širdies smūgį patyrė pirmadienį ir šiuo metu atsigaudinėja, o jo galimybės profesionaliai sportuoti yra pakibusios ore.

„Noriu padėkoti daugybei žmonių, kurie siunčia mano šeimai meilę ir maldas. Jaučiame jus ir esame labai dėkingi. Pasakysime daugiau, kai būsime pasiruošę. Mums jūsų parama reiškia labai daug“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė LeBronas.

Rezultatyviausias visų laikų krepšininkas puoselėja svajonę bent vieną NBA sezoną sužaisti kartu su savo sūnumi.

Bronny kitą vasarą turėtų dalyvauti NBA naujokų biržoje. Prieš kurį laiką jam buvo prognozuojamas 17-liktas šaukimas.

Naujausiais duomenimis, Bronny jau yra išrašytas iš ligoninės ir ilsisi namuose. Jaunasis krepšininkas ligoninę paliko be jokių neurologinių padarinių ir būdamas stabilios būklės.

