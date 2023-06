Solidus įvertinimas: Ąžuolas Tubelis dalyvavo „Lakers“ peržiūroje

Šį kartą 21 metų 210 cm ūgio lietuvis apsilankė Los Andželo „Lakers“ treniruotėse.

Kartu su aukštaūgiu treniruotėse plušėjo ir Andre Jacksonas. Pastarasis taip pat paliko universitetą ir siekia savo šanso NBA lygoje.

„Lakers“ komanda naujokų biržoje turi 17-ąjį ir 47-ąjį šaukimus.

Ą.Tubeliui prognozuojamas šaukimas antrojo rato pabaigoje, tad tikėtina, kad „Lakers“ galėtų pasinaudoti 47-uoju šaukiumu.

Šį sezoną NCAA pirmenybėse lietuvis per vidutiniškai 30 minučių pasiekė 19,8 taško, 9,1 atkovoto, 1,1 perimto kamuolio, 2 rezultatyvių perdavimų ir 0,7 blokuoto metimo vidurkius.

Saturday in the gym with Andre Jackson & Azuolas Tubelis. pic.twitter.com/CoI2Bq4B9k