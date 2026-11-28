Vyrų ir moterų špagos rungtyse dalyviai demonstravo techninius įgūdžius, taktinį mąstymą, ištvermę ir gebėjimą priimti sprendimus įtemptose situacijose. Turnyras tapo galimybe ne tik pasitikrinti savo sportinį pasirengimą, bet ir pasisemti patirties kovojant su skirtingų šalių bei klubų atstovais.
Turnyras, atliepiantis fechtavimo mėgėjų poreikius
„Iron Wolf“ išsiskiria tuo, kad yra orientuotas į fechtavimo mėgėjus – tiek reguliariai besitreniruojančius sportininkus, tiek po ilgesnės pertraukos į sportą sugrįžusius ar fechtavimą jau suaugus atradusius žmones.
Tokios varžybos suteikia galimybę mėgėjams siekti asmeninių sportinių tikslų, įvertinti savo pažangą ir išlaikyti motyvaciją reguliariai treniruotis. Tarptautinis turnyro formatas taip pat prisideda prie Lietuvos ir užsienio fechtavimo bendruomenių ryšių stiprinimo.
Šį kartą, gavus valstybės finansavimą, visiems sportininkams dalyvavimas turnyre buvo nemokamas.
Varžybų rezultatai
Moterų špagos rungtyje pirmąją vietą užėmė Eglė Osencovaitė, Fechtavimo Akademija, antrąją – Asta Igarienė, Floretė, o dvi trečiąsias vietas – Radvilė Skrinskaitė, Edvino Krungolco fechtavimo klubas ir Paula Kriščiūnaitė, Edvino Krungolco fechtavimo klubas.
Vyrų špagos rungtyje pirmąją vietą užėmė Julius Urbonavičius, Edvino Krungolco fechtavimo klubas, antrąją – Martas Ambraziūnas, o dvi trečiąsias vietas – Andžej Michmel, Floretė ir Gediminas Bulenokas, Fechtavimo akademija.
Fechtavimas – sportas, kuriame amžius nėra kliūtis
Fechtavimas yra viena iš sporto šakų, kurioje fizinis pasirengimas glaudžiai susijęs su gebėjimu analizuoti situaciją, numatyti varžovo veiksmus ir valdyti emocijas. Sportininko patirtis, kantrybė ir taktinis mąstymas gali būti ne mažiau svarbūs nei greitis ar fizinė ištvermė.
Mėgėjų varžybos skatina aktyvų gyvenimo būdą, sudaro sąlygas sportuoti įvairaus amžiaus žmonėms ir padeda formuoti ilgalaikius fizinio aktyvumo įpročius. Kartu tai yra erdvė, kurioje bendras pomėgis sujungia skirtingų profesijų, amžiaus ir sportinės patirties žmones.
Turnyro dalyvių amžiaus įvairovė dar kartą parodė, kad fechtavimas yra sportas, kuriuo galima užsiimti įvairiais gyvenimo etapais. Jauniausiam turnyro dalyviui buvo vos 13 metų, o vyriausiam – 71 metai. Net 58 metų amžiaus skirtumas tarp dalyvių puikiai iliustruoja fechtavimo universalumą ir patvirtina, kad ši sporto šaka gali vienyti skirtingas kartas.
Tokia dalyvių amžiaus įvairovė atskleidžia fechtavimo universalumą ir šios sporto šakos potencialą skatinti fizinį aktyvumą visą gyvenimą bei stiprinti skirtingų kartų bendrystę.
Fechtavimo akademijos prezidentė Vilma Kasiulynienė pabrėžia tokių renginių svarbą mėgėjų sporto plėtrai:
„Tai, kad šiemet „Iron Wolf“ organizuojame jau antrą kartą, rodo, jog fechtavimo mėgėjams reikia daugiau galimybių varžytis. Norime, kad sportas nesibaigtų kartu su profesionalaus sportininko karjera, o pradėti sportuoti nebūtų per vėlu ir suaugus. Mums svarbu kurti aplinką, kurioje kiekvienas galėtų tobulėti, kelti sau naujus tikslus ir būti aktyvios sporto bendruomenės dalimi.“
Renginio organizatoriai ir finansavimas
Tarptautinį fechtavimo mėgėjų turnyrą „Iron Wolf“ organizavo Fechtavimo akademija kartu su Lietuvos fechtavimo federacija.
Renginys finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Gautas finansavimas sudarė galimybę organizuoti turnyrą be dalyvio mokesčio, didinti mėgėjų sporto prieinamumą ir prisidėti prie fizinio aktyvumo skatinimo bei fechtavimo sporto šakos plėtros Lietuvoje.
Kvietimas atrasti fechtavimą
Visus, kurie dar nėra išbandę fechtavimo, Fechtavimo akademija kviečia susipažinti su šia sporto šaka ir prisijungti prie treniruočių. Atviros treniruotės data – gruodžio 7 d. Fechtavimas – tai galimybė ne tik stiprinti fizinį pasirengimą, bet ir atrasti naują pomėgį, ugdyti strateginį mąstymą bei susipažinti su bendraminčiais.
Daugiau informacijos apie fechtavimo treniruotes – www.fechtavimoakademija.lt.
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