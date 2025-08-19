Į Vilnių atvykę turkai atsisakė dviejų žaidėjų

Vyriausiasis treneris Erginas Atamanas atsisakė Yigito Arslano ir Cano Maximo Mutafo paslaugų.
Turkų kandidatai: Ademas Bona, Alperenas Šengunas, Berkas Ugurlu, Cedi Osmanas, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas, Furkanas Korkmazas, Kenanas Sipahi, Onuralpas Bitimas, Omeras Yurtsevenas, Sertačas Šanli, Shane‘as Larkinas, Šehmusas Hazeras, Yigitcanas Saybiras.
Trečiadienį Vilniuje Turkija žais draugiškas rungtynes su Lietuvos rinktine.
Turkai Europos čempionate kausis A grupėje su portugalais, estais, latviais, serbais ir čekais.
