Į pasaulio futbolo čempionatą jau patekusios ir arti to esančios šalys: garantuotą vietą turi 29 komandos

Pirmą kartą istorijoje 2026 m. pasaulio futbolo čempionate dalyvaus net 48 komandos – FIFA nusprendė išplėsti iki šiol nuo 1998 m. galiojusį 32 komandų formatą. Tai reiškia, kad daugiau rinktinių nei bet kada anksčiau susirinks į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą ir Meksiką, kur vyks istorinė futbolo šventė.
UEFA konfederacijai skirtos 16 vietų, CAF (Afrikos) – 9, AFC (Azijos) – 8. CONMEBOL (Pietų Amerikos) ir CONCACAF (Šiaurės ir Centrinės Amerikos) konfederacijos turės mažiausiai po 6 atstovus, o OFC (Okeanijos) rinktinė pirmą kartą istorijoje turės garantuotą vietą. Likusios dvi vietos bus paskirstytos per tarpkontinentinius atkrintamųjų mačus.
Visos komandos, jau patekusios į 2026 m. pasaulio čempionatą:
1. Kanada (CONCACAF) / Šeimininkai
2. Meksika (CONCACAF) / Šeimininkai
3. Jungtinės Amerikos Valstijos (CONCACAF) / Šeimininkai
4. Japonija (AFC) / 2025 kovo 20 d.
5. Naujoji Zelandija (OFC) / 2025 kovo 24 d.
6. Iranas (AFC) / 2025 kovo 25 d.
7. Argentina (CONMEBOL) / 2025 kovo 25 d.
8. Uzbekistanas (AFC) / 2025 birželio 5 d.
9. Pietų Korėja (AFC) / 2025 birželio 5 d.
10 Jordanija (AFC) / 2025 birželio 5 d.
11. Australija (AFC) / 2025 birželio 10 d.
12. Brazilija (CONMEBOL) / 2025 birželio 10 d.
13. Ekvadoras (CONMEBOL) / 2025 birželio 10 d.
14. Urugvajus (CONMEBOL) / 2025 rugsėjo 4 d.
15. Paragvajus (CONMEBOL) / 2025 rugsėjo 4 d.
16. Kolumbija (CONMEBOL) / 2025 rugsėjo 4 d.
17. Marokas (CAF) / 2025 rugsėjo 5 d.
18. Tunisas (CAF) / 2025 rugsėjo 8 d.
19. Egiptas (CAF) / 2025 spalio 8 d.
20. Alžyras (CAF) / 2025 spalio 9 d.
21.Gana (CAF) / 2025 spalio 12 d.
22. Žaliasis Kyšulys (CAF) / 2025 spalio 13 d.
23. Pietų Afrika (CAF) / 2025 spalio 14 d.
24. Kataras (AFC) / 2025 spalio 14 d.
25. Anglija (UEFA) / 2025 spalio 14 d.
26. Saudo Arabija (AFC) / 2025 spalio 14 d.
27. Senegalas (CAF) / 2025 spalio 14 d.
28. Dramblio Kaulo Krantas (CAF) / 2025 spalio 14 d.
29. Prancūzija (UEFA) / 2025 lapkričio 13 d.
Kas gali patekti artimiausiu metu?
Žemiau pateikiama dabartinė atrankos situacija skirtinguose žemynuose ir komandos, esančios arti kelialapio į čempionatą:
AFC (Azija)
Paskutinės dvi automatinės vietos Azijos atrankoje buvo užimtos spalį, todėl lapkritį dėl patekimo į tarpkontinentines atkrintamąsias kovos Jungtiniai Arabų Emyratai ir Irakas.
CAF (Afrika)
Afrikos atranka truko beveik dvejus metus – paskutinės devynios automatinės vietos paaiškėjo spalį. Lapkritį Nigerija 4:1 nugalėjo Gaboną ir pateko į Afrikos atrankos finalą, kur sekmadienį susitiks su Kongo Demokratine Respublika, 1:0 įveikusiu Kamerūną. Pergalės atveju viena iš jų atstovaus žemynui tarpkontinentinėse atkrintamųjų rungtynėse.
CONCACAF (Šiaurės ir Centrinė Amerika)
Kadangi JAV, Kanada ir Meksika automatiškai pateko kaip šeimininkės, todėl atrankos sistema šiame regione atrodo kitaip. Lemiamas trečiasis etapas baigsis lapkritį – šiuo metu geriausias pozicijas užima Jamaika, Hondūras ir Surinamas.
CONMEBOL (Pietų Amerika)
Atranka Pietų Amerikoje baigėsi rugsėjį, kai paaiškėjo visos šešios automatinės vietos. Septintoje vietoje likusi Bolivija iškovojo teisę kovoti tarpkontinentinėse atkrintamosiose kovo mėnesį. Tai būtų pirmas jos pasirodymas pasaulio čempionate nuo 1994 metų.
OFC (Okeanija)
Po to, kai Naujoji Zelandija užsitikrino vietą čempionate, Naujosios Kaledonijos nacionalinė komanda pateko į tarpkontinentines atkrintamąsias.
UEFA (Europa)
Europos atranka prasidėjo 2025 m. kovą, tačiau kai kurios komandos startavo tik rugsėjį dėl Tautų lygos tvarkaraščio. Dauguma Europos dalyvių paaiškės lapkritį – Portugalijai, Nyderlandams, Belgijai ir Kroatijai trūksta tik vienos pergalės, kad užsitikrintų vietą, o Ispanija, Šveicarija ir Norvegija taip pat yra arti šio tikslo.
