„Žalgirio“ iššūkis Dubajuje: pirmasis susitikimas su Eurolygos naujoke ir Artimųjų Rytų pažadas, tapęs realybe

„Žalgirio“ kovas Eurolygoje šį sezoną parodys TV3, o Go3 pakvies visoms turnyro rungtynėms.
Kaip pastebi „GoŽalgiris“ laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė, visuomet labiausiai intriguoja tai, kas yra visiškai nauja. Būtent tokių pirmųjų kartų bus pažymėtas ir šis vakaras.
Kauno „Žalgirio“ ne tik laukia pirmoji kelionė į Artimuosius Rytus, bet ir pažintis su turnyro naujoke Dubajaus komanda. Rungtynės įvyks Dubajaus komandos „Coca‑Cola“ arenoje, talpinančioje net 17 tūkst. žiūrovų.
Būtent laiko juostų skirtumas yra ir priežastis, kodėl „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šįkart stebėsime netradiciniu laiku – 17.45 val.
Nors varžovų komanda buvo įkurta vos 2023 metais, tačiau, kaip prisimena laidos vedėja, jos vadovas Dejanas Kamenjaševičius apie Dubajaus galimybę varžytis Europoje svajoja jau ilgai.
„Jis jau 2016 metais kalbėjo apie tai, kad po 10 metų Dubajaus ekipa žais Eurolygoje. Dažniausiai tokie beprotiški pažadai ir lieka tik pažadais – kai jis tai pasakė, tai skambėjo kaip visiška utopija. Tačiau, praėjus 9 metams, Dubajaus komanda iš tiesų žaidžia Eurolygoje“, – sako ji.
Ši komanda žaidėjams gali pasiūlyti ir ne visai tradicinių naudų. Dubajuje galiojanti mokesčių sistema suteikia papildomų pranašumų: asmeninių pajamų mokestis čia beveik netaikomas arba yra itin minimalus, todėl žaidėjai realiai gauna didesnę dalį sutartų pajamų nei daugumoje Europos valstybių.
Vieni žinomiausių komandos žaidėjų – NBA patirties turintis Dwayne’as Baconas, Serbijos aukštaūgis Filipas Petruševas bei Madrido „Real“ žaidęs Džananas Musa. O ketvirtadienį paskelbta, kad prie klubo prisijungė ir iki šiol NBA bei G lygoje rungtyniavęs snaiperis Mattas Ryanas.
Visgi Eurolygos komandų lygis – labai aukštas, o sukaupta patirtis tokia, kuriai šiai dienai Dubajaus klubui prilygti yra sunku.
„Tačiau nors daugelis sako, kad tai – ganėtinai pilka komanda, visos Dubajaus ekipą supančios istorijos toli gražu nėra pilkos. Tą įrodo vien jau šio sezono pradžia. Jie jau pateikė ne vieną staigmeną ir bent jau kol kas tai, ką jie demonstruoja, su prognozėmis prasilenkia“, – sako Asta.
Tuo įsitikinome dar šią savaitę, kai Dubajaus klubas namuose 102:86 įveikė Serbijos „Crvena Zvezda“, nutraukdamas šio klubo pergalių seriją.
Kaip pastebi Asta, dėl ilgų kelionių, laiko juostų skirtumų ir aklimatizacijos šios komandos žaidimas kartais būna banguojantis. Tačiau tai lygiai taip pat atsiliepia ir toms komandoms, kurios atvyksta žaisti į Dubajų. Apie tai šį vakarą sužinosime ir daugiau.
„Tiesa, namuose jie žaidžia gerai. Komanda ir šįkart gali turėti pranašumą – „Žalgirio“ laukia iššūkis“, – teigia žurnalistė.
Laidą „GoŽalgiris“ stebėkite jau šiandien 17.30 val. per TV3, o iškart po to – „Žalgirio“ kova prieš „Dubai“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!