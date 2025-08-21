Į darbus kibęs T.Masiulis: planą galvoje pavyko susidėlioti

Pirmajam susitikimui į „Žalgirio“ rūbinę rinkosi Nigelas Williamsas-Gossas, Mosesas Wrightas, Ignas Brazdeikis, Dustinas Sleva, Dovydas Buika, Arnas Butkevičius, Edgaras Ulanovas, reabilitaciją tęsiantis Dovydas Giedraitis ir aštuoni jaunimo komandos žaidėjai.
Po pirmųjų pratybų komentarais pasidalijo „Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis ir aukštaūgis Dustinas Sleva.
„Vasarą poilsio daug nebuvo, nes užgriuvo malonūs darbai, tad džiaugiuosi, o to poilsio tikrai pakako, kiek buvo. Šiaip galvojau apie viską – kaip norime žaisti, gintis, pulti, tai čia tokie paprasti dalykai, bet kažkokį planą galvoje pavyko susidėlioti“, – nauju vaidmeniu džiaugėsi treneris.
Paklaustas apie Europos čempionato sutapimą su pasiruošimu naujam sezonui, T.Masiulis pabrėžė šansą jaunimui.
„Prisijungė nemažai jaunimo komandos žaidėjų – patestuosime juos. Situacija yra tokia – nieko nepakeisime, pagrindinių krepšininkų turime tiek, kiek turime, tad tai bus galimybė jauniesiems žalgiriečiams parodyti save, o mes tikrai nesiskundžiame“, – susiklosčiusią situaciją komentavo strategas.
Tuo tarpu D.Sleva pakomentavo pirmos treniruotės įspūdžius.
„Tai lyg pirmoji diena mokykloje – visi susipažįstame vieni su kitais ir ruošiamės naujam sezonui. Po treniruotės likau pamėtyti ir galiu pasakyti, kad dar niekada neturėjau trijų trenerių, padavinėjančių man kamuolį, tad likau maloniai nustebintas ir stengsiuosi tai išnaudoti asmeniniam tobulėjimui“, – apie pirmąją treniruotę sakė D.Sleva.
