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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Hipocredit“ puolėjas Clevonas Brownas išskyrė LKL konkurencingumą

2026-10-16 09:19 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-16 09:19
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Šeštadienį Jonavos „Hipocredit“ krepšininkai sugrįš į Jonavos sporto areną, kur susitiks su Klaipėdos „Neptūnu“. Tradiciškai prieš namų rungtynes pakalbinome jonaviečių atstovą – šįkart mintimis pasidalijo Clevonas Brownas.

(Klubo nuotr.)

Šeštadienį Jonavos „Hipocredit“ krepšininkai sugrįš į Jonavos sporto areną, kur susitiks su Klaipėdos „Neptūnu“. Tradiciškai prieš namų rungtynes pakalbinome jonaviečių atstovą – šįkart mintimis pasidalijo Clevonas Brownas.

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Puolėjas papasakojo apie pirmuosius įspūdžius Lietuvoje, komandos atmosferą, ankstesnes akistatas su Nicku Johnsonu ir savo tikslus šį sezoną.

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– Clevonai, kokie kol kas įspūdžiai Lietuvoje? Ar jau spėjai kur nors apsilankyti? Kaip tau patinka Jonava?

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– Kol kas čia man labai patinka. Dar nespėjau niekur pakeliauti, tačiau artimiausiu metu planuoju tai padaryti. Jonava – gražus miestas, o žmonės, kuriuos čia sutikau, buvo labai draugiški ir svetingi.

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– Karjerą užsienyje pradėjai Kosove, vėliau rungtyniavai skirtingose šalyse. Kaip Lietuvos krepšinio lyga atrodo lyginant su kitais čempionatais, kuriuose esi žaidęs?

LKL turi panašumų su kai kuriomis kitomis lygomis, kuriose teko rungtyniauti. Tačiau tai konkurencingiausia lyga, kurioje esu žaidęs, o joje netrūksta itin talentingų žaidėjų. Būtent tai mane ir sudomino.

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– Už aikštės ribų atrodai ramus ir santūrus, tačiau rungtynėse dėjimais ir blokais suteiki komandai energijos. Visada buvai toks, ar tai atėjo su patirtimi?

– Sakyčiau, toks buvau nuo tada, kai pradėjau žaisti krepšinį. Energija visada buvo vienas dalykų, kuriuos galėjau suteikti komandai aikštėje.

– Esi vienas labiausiai patyrusių komandos žaidėjų. Kokį vaidmenį prisiimi rūbinėje ir kaip komandai sekasi sutarti už aikštės ribų?

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– Stengiuosi būti naudingas visais įmanomais būdais – tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Rūbinėje turime gerą kolektyvą, vaikinai puikiai sutaria tarpusavyje.

– Praėjusį sezoną Čekijoje teko rungtyniauti prieš Nicką Johnsoną. Ar jau tuomet atkreipei dėmesį į jo gebėjimus, kuriuos sezono pradžioje išvydo ir Lietuvos krepšinio sirgaliai?

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– Praėjusį sezoną Čekijoje prieš Nicką žaidžiau keletą kartų, todėl dar prieš šį sezoną žinojau, koks jis talentingas. Džiaugiuosi, kad jam taip gerai sekasi.

– Kokius tikslus sau keli šį sezoną?

– Mano tikslas – kiekvieną dieną atiduoti visas jėgas, prisidėti prie komandos sėkmės ir tobulėti kaip žaidėjui.

– Laukia akistata su Europos taurėje rungtyniaujančiu „Neptūnu“. Ar susitikimai su stipriausiomis Lietuvos komandomis suteikia papildomos motyvacijos?

– Į kiekvienas rungtynes stengiuosi žiūrėti vienodai. Tai dar viena galimybė eiti į aikštę, varžytis ir žaisti žaidimą, kurį myliu.

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