„Hipocredit“ puolėjas Clevonas Brownas išskyrė LKL konkurencingumą

Puolėjas papasakojo apie pirmuosius įspūdžius Lietuvoje, komandos atmosferą, ankstesnes akistatas su Nicku Johnsonu ir savo tikslus šį sezoną.
– Clevonai, kokie kol kas įspūdžiai Lietuvoje? Ar jau spėjai kur nors apsilankyti? Kaip tau patinka Jonava?
– Kol kas čia man labai patinka. Dar nespėjau niekur pakeliauti, tačiau artimiausiu metu planuoju tai padaryti. Jonava – gražus miestas, o žmonės, kuriuos čia sutikau, buvo labai draugiški ir svetingi.
– Karjerą užsienyje pradėjai Kosove, vėliau rungtyniavai skirtingose šalyse. Kaip Lietuvos krepšinio lyga atrodo lyginant su kitais čempionatais, kuriuose esi žaidęs?
– LKL turi panašumų su kai kuriomis kitomis lygomis, kuriose teko rungtyniauti. Tačiau tai konkurencingiausia lyga, kurioje esu žaidęs, o joje netrūksta itin talentingų žaidėjų. Būtent tai mane ir sudomino.
– Už aikštės ribų atrodai ramus ir santūrus, tačiau rungtynėse dėjimais ir blokais suteiki komandai energijos. Visada buvai toks, ar tai atėjo su patirtimi?
– Sakyčiau, toks buvau nuo tada, kai pradėjau žaisti krepšinį. Energija visada buvo vienas dalykų, kuriuos galėjau suteikti komandai aikštėje.
– Esi vienas labiausiai patyrusių komandos žaidėjų. Kokį vaidmenį prisiimi rūbinėje ir kaip komandai sekasi sutarti už aikštės ribų?
– Stengiuosi būti naudingas visais įmanomais būdais – tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Rūbinėje turime gerą kolektyvą, vaikinai puikiai sutaria tarpusavyje.
– Praėjusį sezoną Čekijoje teko rungtyniauti prieš Nicką Johnsoną. Ar jau tuomet atkreipei dėmesį į jo gebėjimus, kuriuos sezono pradžioje išvydo ir Lietuvos krepšinio sirgaliai?
– Praėjusį sezoną Čekijoje prieš Nicką žaidžiau keletą kartų, todėl dar prieš šį sezoną žinojau, koks jis talentingas. Džiaugiuosi, kad jam taip gerai sekasi.
– Kokius tikslus sau keli šį sezoną?
– Mano tikslas – kiekvieną dieną atiduoti visas jėgas, prisidėti prie komandos sėkmės ir tobulėti kaip žaidėjui.
– Laukia akistata su Europos taurėje rungtyniaujančiu „Neptūnu“. Ar susitikimai su stipriausiomis Lietuvos komandomis suteikia papildomos motyvacijos?
– Į kiekvienas rungtynes stengiuosi žiūrėti vienodai. Tai dar viena galimybė eiti į aikštę, varžytis ir žaisti žaidimą, kurį myliu.
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