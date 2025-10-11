Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Hardingas po traumos grįš į „Ryto“ sudėtį per kelias savaites

2025-10-11 13:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 13:16

FIBA Čempionų lygos rungtynes tarp Vilniaus „Ryto“ ir Varšuvos „Legia“ sustabdęs incidentas baigėsi be itin skaudžių pasekmių.

J.Hardingas ant parketo grįžti gali dar spalį (BNS nuotr.)

FIBA Čempionų lygos rungtynes tarp Vilniaus „Ryto“ ir Varšuvos „Legia“ sustabdęs incidentas baigėsi be itin skaudžių pasekmių.

REKLAMA
0

Vilniaus klubas paskelbė, kad po pražanga stabdyto dėjimo ant sprando nusileidęs Jerrickas Hardingas išvengė sunkių traumų.

Po išsamių tyrimų legionieriui nustatyti sprando ir tarpmentės sumušimai. Į rikiuotę jis turėtų grįžti po 2–3 savaičių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai reiškia, kad J.Hardingas praleis Čempionų lygos mačus prieš Heidelbergo „MLP Academics“ ir Patrų „Promitheas“, bet gali sugrįžti lapkričio 2-osios derbiui prieš Kauno „Žalgirį“.

REKLAMA
REKLAMA

Iki traumos J.Hardingas buvo ryškiu „Ryto“ lyderiu prieš „Legia“, per 20 minučių sumetęs 20 taškų (6/10 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 5/5 baudų metimų).

Amerikietis skambiai prisistatė ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kur per 26 minutes fiksavo 18,3 taško (41 procentas tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 16 naudingumo balų vidurkius.

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
G.Žibėnas įvertino pergalingą startą (BNS nuotr.)
Hardingui pergalę skyręs Žibėnas: režisieriai turėtų pasistengti nerodyti tokių pakartojimų (5)
J.Hardingas areną paliko neštuvuose (BNS nuotr.)
„Ryto“ lyderis patyrė šiurpią traumą (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų