Hardingas po traumos grįš į „Ryto“ sudėtį per kelias savaites

Vilniaus klubas paskelbė, kad po pražanga stabdyto dėjimo ant sprando nusileidęs Jerrickas Hardingas išvengė sunkių traumų.
Po išsamių tyrimų legionieriui nustatyti sprando ir tarpmentės sumušimai. Į rikiuotę jis turėtų grįžti po 2–3 savaičių.
Tai reiškia, kad J.Hardingas praleis Čempionų lygos mačus prieš Heidelbergo „MLP Academics“ ir Patrų „Promitheas“, bet gali sugrįžti lapkričio 2-osios derbiui prieš Kauno „Žalgirį“.
Iki traumos J.Hardingas buvo ryškiu „Ryto“ lyderiu prieš „Legia“, per 20 minučių sumetęs 20 taškų (6/10 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 5/5 baudų metimų).
Amerikietis skambiai prisistatė ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kur per 26 minutes fiksavo 18,3 taško (41 procentas tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 16 naudingumo balų vidurkius.
