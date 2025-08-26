Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Hapoel“ savininkas papasakojo apie beveik įvykusį susitarimą su Hayesu-Davisu

2025-08-26 08:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 08:10

Tel Avivo „Hapoel“ komandos savininkas Oferis Yannay atvirai papasakojo apie beveik įvykusį susitarimą su Nigelu Hayesu-Davisu.

Nigelas Hayesas-Davisas | Scanpix nuotr.

„Buvome įsitikinę, kad atvesime Nigelą Hayes-Davisą. Buvome tikri, kad tai vyksta. Jis turėjo galimybę išvykti į NBA ir iš esmės pasakė: „Bandysiu gauti kontraktą NBA, o jeigu ne – atvyksiu pas jus“

Mes kalbėjomės ir taip turėjo būti. Bet tada „Suns“ pasiūlė jam 7,5 mln. JAV dolerių už sezoną ir pažadėjo 15 minučių aikštėje kiekvienose rungtynėse“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto, nors N. Hayesas-Davis pasirinko NBA, O. Yannay užsiminė, kad durys dar nėra visiškai uždarytos:

„Jis vis dar truputį „flirtuoja“ telefonu su Dimitriu Itoudžiu, tad galbūt jis vis tiek atvyks. Ir jeigu taip nutiks, tikiuosi, kad mes ne tik pasieksime finalą prieš „Panathinaikos“, bet ir laimėsime jį 30 taškų skirtumu“, – rėžė O. Yannay.

