Hackettas: „Stanionis žaidžia šaškėmis, o ne šachmatais. Jis neparuošė namų darbų“

„Žmonės nesupranta, kad šitame sporte kiekviena kova yra kitokia. Viską lemia tai, koks yra tavo varžovo kovos stilius ir kiek jis parankus tau. Visi kalbėjo, kad Stanionis geresnis už Kareną Čuchadžijaną, nes Stanionis buvo čempionas ir turėjo 0 pralaimėjimų grafoje, o Čuchadžijano niekas nebuvo matę. Visgi, realybė tokia, kad stilistiškai Karenas yra geresnis kovotojas už Stanionį. Karenas yra greitesnis, geriau atlieka smūgių kombinacijas, o Stanionis yra tiesiog kietas kovotojas, bet jis žaidžia šaškėmis, o ne šachmatais. Jis tiesiog eina link varžovo ir tikisi, kad taip jį nuvargins bei „prigaus“. Nesutinku su tuo, kad kova prieš Stanionį Ennisui buvo sunkiausia. Tiesiog Stanionis buvo tituluočiausias Enniso sutiktas varžovas.

Stanionis neparuošė namų darbų. Jis visiškai nekeitė savo kovos stiliaus. Jis tiesiog ėjo į priekį ir galvojo, kad galiausiai palauš „Bootsą“. Dėl to kova ir baigėsi taip, kaip baigėsi. Taip, Stanionio kovos stilius tinka prieš kai kuriuos varžovus, bet prieš „Bootsą“ tai visiškai netiko. Stanioniui patogiau kautis su varžovais, kurie stovi vietoje ir keičiasi su juo smūgiais arba tiesiog bando nuo jo pabėgti. „Bootsas“ ne toks.

„Bootso“ vietoje aš tiesiog pereičiau į aukštesnę svorio kategoriją. Šitame svoryje nėra jo vertų varžovų. „Bootsas“ be vargo nugalėtų tiek Barriosą, tiek Normaną, tiek kitus. Ten kovotojai yra stambesni ir jau vien todėl „Bootsui“ rimčiau pasipriešintų. Ten yra ir pats aukščiausias pasaulio čempionas Fundora. Ta kova būtų labai įdomi. Manau, kad ir kova su Ortizu būtų labai įdomi. Anksčiau ar vėliau ji turėtų įvykti“, – „Fight Hype“ sakė vienas iš J. Enniso trenerių Gregas Hackettas.

G. Hackettas taip pat skeptiškai įvertino J. Enniso kovos su Teofimo Lopezu variantą pusvidutiniame svoryje, nors pastarojo boksininko tėvas jau reikalavo surengti kovą su „Bootsu“.

“We want Boots.” Teofimo Lopez Sr Calls Out The newly Welterweight Unified Lineal Champion Jaron Ennis. pic.twitter.com/fJSXwM94Vz