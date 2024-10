Apie birželio 30d.

Birželio 30-oji yra 181-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 182-oji. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 184 dienos.



Birželio 30-ąją taip pat minima Tarptautinė asteroidų diena. Asteroidai yra nesusiformavusios planetos, kurios skrieja aplink Saulę. Per 4,5 milijardo metų Žemę pasiekė daugybė asteroidų, tačiau dauguma jų yra nedideli ir padarė nedaug žalos, nes dažniausiai suyra Žemės atmosferoje. Ši diena skirta informuoti visuomenę apie asteroidus ir būtinybę apsaugoti mūsų planetą nuo jų. Mokslininkai dirba kurdami įvairius metodus, kurie galėtų padėti nukreipti potencialiai pavojingus asteroidus nuo Žemės ir išvengti jų susidūrimo su mūsų planeta.



Be to, šiandien švenčiama ir Tarptautinė parlamentarizmo diena. Parlamentas yra pagrindinė demokratinių valstybių institucija, užtikrinanti piliečių atstovavimą ir leidžianti daugumai priimti sprendimus. Demokratija yra esminė laisvės ir žmonių gerovės sąlyga.