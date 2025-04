Hackettas mano, kad Normanas prieš Ennisą atsilaikytų mažiau nei 6 raundus, WBO čempiono tėvas pateikė atsaką: „Mano sūnus nėra toks mažas“

WBO pusvidutinio svorio kategorijos titulas nuo 2024 m. rugpjūčio 12 d. priklauso amerikiečiui Brianui Normanui jaunesniajam, o nuo 2024 m. birželio 18 d. WBC – Mario Barriosui.

„MillCity Boxing“ viename pokalbyje sujungė vieną iš J. Enniso trenerių Gregą Hackettą bei B. Normano jaunesniojo tėvą Brianą Normaną vyresnįjį, kuriam treneris teigė, jog jo sūnus būtų sustabdytas dar greičiau nei E. Stanionis, kurio kova su J. Ennisu buvo nutraukta po šeštojo raundo.

„Manau, Normanas jaunesnysis būtų sustabdytas greičiau nei Stanionis. Greičiau nei per šešis raundus, – sakė G. Hackettas. – Manau, kad apie ketvirtąjį. Jis pernelyg drąsus. Savižudybė. Jis negali nugalėti „Bootso“ iš išorės bandydamas boksuotis – ten nėra šansų laimėti. Jei jis bandys būti kantrus ir atsitraukęs palaukti – jis bus išardytas, todėl jis turi eiti su tuo, ką moka – būti buldogu. O tai ir yra tai, kas jam smarkiai pakenks. Bet kuriuo atveju jis pralaimi. Jis nėra pakankamai klastingas, kad išsisuktų nuo „Bootso“, ir nėra pakankamai protingas, kad eitų pirmyn ir darytų spaudimą negaudamas smūgio.

Spaudimo darymas irgi yra amatas. Ir jis dar tikrai to neišmoko. Jis žino, kaip žengti link tavęs, bet tai nėra daroma geriausiai. Turi išmokti tą plėšrūno amatą. Yra būdas daryti spaudimą kovotojui negavus smūgio arba bent jau negavus stipraus smūgio. Jis to dar tikrai nesupranta, jis dar tikrai to neperprato. Jis toks žmogus – kai tik kažką pradeda daryti gerai, iškart galvoja, kad jau moka.“

G. Hackettas išreiškė nuomonę, kad B. Normano komanda vengia kovos su V. Ortizu, kadangi tiek jo tėvas, tiek ir jo kita komanda supranta, kad jis nėra tokio lygio.

„Manau, B. Normanas būtų tas, kuris sakytų: „Einam, vyrai. Aš kariauju su bet kuo. Aš kovotojas.“ Jo galva dabar užsivedusi. Bet tėvas... Manau, tai visos komandos sprendimas. Nes jie žino, kad nėra pasiruošę ir žino, kokiame lygyje yra tas vaikis.

J. Ennisas tiesiog atsikratė Stanionio, privertė jį pasiduoti. Pagalvokit patys, ko reikia, kad suaugęs vyras, praėjęs visą stovyklą, pasiduotų po šešių raundų? Ką jis jaučia savo kūne, mintyse ir sieloje? Kaip įsivaizduoji, kad B. Normanas vyresnysis įkiša savo sūnų į tokią situaciją?“, – klausė G. Hackettas.

Į pokalbį įsijungė ir pats B. Normanas vyresnysis, kuris pateikė atsaką G. Hackettui.

„Džiaugiuosi, kad išgirdau tai, ką Gregas pasakė, jog E. Stanionis turėjo 12 savaičių stovyklą, pasitraukė po šeštojo raundo ir panašiai.. Paskutinis mano sūnaus varžovas turėjo 6 mėnesių suknistą stovyklą ir buvo sustabdytas po tiesaus smūgio kaire ranka bei pasakė „velniop“.

Mano pirmasis, pradinis klausimas buvo tas, kurį išgirdau, kai tik prisijungiau: jis pasakė, kad „mes nenorim kovos, aš netikiu savo sūnumi.“ Aš netikiu? Mano sūnus nėra pralaimėjęs kovos daugiau nei 10 metų. 10 metų. Manau, tai buvo mėgėjų ar profesionalų lygmenyje – nesvarbu. Daugiau nei 10 metų. Ir dabar, staiga, aš turėčiau pasakyti, kad netikiu savo sūnumi? Kad nemanau, jog jis gali kažką padaryti?

Kai aš žinau faktą, kai matau, kaip jis išjunginėja žmones. Aš matau, kaip tavo žmogus daužo į veidą vėl ir vėl ir vėl, o tas vis dar stovi, tačiau kažkodėl mano sūnui nereikia atlikti tiek daug smūgių. Mano sūnus vienu smūgiu iš apačios sulaužė nosį. Tavo žmogus atliko tris-keturis smūgius iš apačios be jokio „išjungimo“. Vienas smūgis – viskas, išjungta, o „Bootsas“ to nedaro.

Aš nesakiau, kad jis nėra geras. Aš sakiau, kad jis geras, todėl ir nesuprantu žmonių, kurie sako, kad tai lengva kova. Ne. Aš niekada nesakiau, kad tai lengva kova. Aš sakiau, kad žinau, kaip jį įveikti. Ir aš žinau, kaip tiksliai jį įveikti.

Mano sūnus nėra toks mažas. Nežinau, kiek kartų dar turėsiu tai kartoti žmonėms. Jis visai nėra toks mažas. Enniso rankos nėra tiek ilgesnės už mano sūnaus. Jei Stanionis turėjo tokį trūkumą, kad negalėjo jo pasiekti, jis ėjo tiesiai, bet mano sūnus taip neina. Tai yra elementarus bokso supratimas tiems, kurie iš tikrųjų nori klausytis, o ne pamišusiems vyrukams.

Bet kuriuo atveju, tai buvo dar viena priežastis, kodėl sakiau, kad paskubėkite ir įjunkite mane į eterį. Nes jūs esate tie, kurie mums nieko nesiunčia. Jie mums nieko nesiuntė. Jie permokėjo Stanioniui, o mums nedavė tų pinigų. Jie sumokėjo Stanioniui daugiau nei mums ir aš žinau tai šimtu procentų. Mes pažįstam Stanionio žmones. Mes turime ryšius su Stanionio žmonėmis. Tai yra tūkstančiu procentų faktas – jie jam sumokėjo daugiau. Ir jie mums nesutiko mokėti tiek pat. Buvo vienas derybų kartas pernai, bet ta kova vis tiek nebūtų įvykusi dėl kitų priežasčių“, – kalbėjo B. Normanas vyresnysis.