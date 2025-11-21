 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Graikijos rinktinės kandidatų sąraše – keturi Eurolygos klubų krepšininkai

2025-11-21 12:26
2025-11-21 12:26

Graikijos rinktinės vyriausiasis treneris Vassilis Spanoulis paskelbė 18 žaidėjų sąrašą, kurie pretenduoja ginti šalies garbę Pasaulio taurės atrankos „lange“.

K.Papanikolaou kviečiamas į rinktinę (FIBA nuotr.)

Graikijos rinktinės vyriausiasis treneris Vassilis Spanoulis paskelbė 18 žaidėjų sąrašą, kurie pretenduoja ginti šalies garbę Pasaulio taurės atrankos „lange“.

0

Tarp kviečiamų žaidėjų yra keturi Eurolygoje rungtyniaujantys atletai: Pirėjo „Olympiacos“ trijulė Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis ir Kostas Antetokounmpo bei Atėnų „Panathinaikos“ gynėjas Panagiotis Kalaitzakis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Graikų kandidatai: Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis, Kostas Antetokounmpo, Panagiotis Kalaitzakis, Dimitris Katsivelis, Dimitris Moraitis, Vassilis Charalampopoulos, Aleksandras Samodurovas, Giorgos Tsalmpouris, Dimitris Kaklamanakis, Nasos Bazinas, Dimitris Flionis, Antonis Karagiannidis, Nazas Mitrou-Longas, Elijah Mitrou-Longas, Nikos Persidis, Nikos Plotas, Nikos Touliatos.

Pirmajame „lange“ graikų laukia dvikova namie su Rumunija ir išvyka į Portugaliją.

