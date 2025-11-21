Graikijos rinktinės kandidatų sąraše – keturi Eurolygos klubų krepšininkai

Tarp kviečiamų žaidėjų yra keturi Eurolygoje rungtyniaujantys atletai: Pirėjo „Olympiacos“ trijulė Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis ir Kostas Antetokounmpo bei Atėnų „Panathinaikos“ gynėjas Panagiotis Kalaitzakis.
Graikų kandidatai: Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis, Kostas Antetokounmpo, Panagiotis Kalaitzakis, Dimitris Katsivelis, Dimitris Moraitis, Vassilis Charalampopoulos, Aleksandras Samodurovas, Giorgos Tsalmpouris, Dimitris Kaklamanakis, Nasos Bazinas, Dimitris Flionis, Antonis Karagiannidis, Nazas Mitrou-Longas, Elijah Mitrou-Longas, Nikos Persidis, Nikos Plotas, Nikos Touliatos.
Pirmajame „lange“ graikų laukia dvikova namie su Rumunija ir išvyka į Portugaliją.
