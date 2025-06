Gintas Zubė iškovojo sidabro medalį pasaulio sklandymo taurės etape Lenkijoje

Vienintelis Lietuvos atstovas su „ASG 29“ sklandytuvu surinko 35 taškus ir iškovojo sidabrą. Iš 6 lenktynių Lenkijoje G. Zubė laimėjo dvi: antrąsias ir šeštąsias.

Nugalėtoju tapo lenkas Stanislawas Biela („Ventus 3 TS“ sklandytuvas, 37 tšk.). Lenkas su lietuviu taip pat iškovojo kelialapius į finalinį pasaulio taurės etapą.

#sgp #serie12 #qualifying #poland2025🇵🇱



Congratulations to

Stanisław Biela& Gintas Zubeto have been qualified to #GoToStAuban@airsports_fai @FAI_IGC @CNVV_SAINTAUBAN