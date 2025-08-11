Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Giddey ir „Bulls“ nesutaria dėl 10 mln. JAV dolerių atlyginimo skirtumo

2025-08-11 20:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 20:41

Vis dar laisvuoju agentu esantis Joshas Giddey nesusitaria su Čikagos „Bulls“ komanda dėl naujos sutarties.

Joshas Giddey | Scanpix nuotr.

Vis dar laisvuoju agentu esantis Joshas Giddey nesusitaria su Čikagos „Bulls“ komanda dėl naujos sutarties.

REKLAMA
0

Derybos tarp abiejų pusių stringa. Skirtumas jose yra 10 mln. JAV dolerių metinis atlyginimas.

22 metų 203 cm ūgio gynėjas nori per sezoną uždirbti bent po 30 mln. dolerių. Tiesa, „Bulls“ ekipa pateikė savo pasiūlymą ir krepšininkui siūlo ketverių metų 80 mln. dolerių kontraktą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitos komandos seka situaciją, tačiau būtų linkę žaidėją gauti mainų būdu, kai australas pasirašys sutartį su Čikagos klubu, kadangi neturi pakankamai laisvų pinigų pasiūlyti tokiam atlygiui.

Praeitą sezoną J. Giddey per vidutiniškai 30 minučių pasiekė 14,6 taško, 8,1 atkovoto, 1,2 perimto kamuolio ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų