Giddey ir „Bulls“ nesutaria dėl 10 mln. JAV dolerių atlyginimo skirtumo

Derybos tarp abiejų pusių stringa. Skirtumas jose yra 10 mln. JAV dolerių metinis atlyginimas.
22 metų 203 cm ūgio gynėjas nori per sezoną uždirbti bent po 30 mln. dolerių. Tiesa, „Bulls“ ekipa pateikė savo pasiūlymą ir krepšininkui siūlo ketverių metų 80 mln. dolerių kontraktą.
Kitos komandos seka situaciją, tačiau būtų linkę žaidėją gauti mainų būdu, kai australas pasirašys sutartį su Čikagos klubu, kadangi neturi pakankamai laisvų pinigų pasiūlyti tokiam atlygiui.
Praeitą sezoną J. Giddey per vidutiniškai 30 minučių pasiekė 14,6 taško, 8,1 atkovoto, 1,2 perimto kamuolio ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
